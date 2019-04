“Es complicado estar lejos de todo pero hay que ser fuerte”

El futbolista habló de todo: de sus inicios, su paso por Loma Negra, de su actualidad y también de los sueños que tiene que lo llevaron a dejar la comodidad de su hogar para tratar de triunfar como futbolista.

“Desde que estoy en Sarmiento puedo decir que mejoré mucho en todo sentido, desde lo personal hasta lo futbolístico” comenzó diciendo Lautaro Diuono para luego agregar que hace más de dos años está en Junín y que desde el “primer año pude arrancar en el equipo titular, ya en el segundo tuve una lesión complicada que me hizo estar parado casi tres meses”

“La lesión fue un golpe bastante complicado pero no queda otra que seguir, me hizo más fuerte de la cabeza y al volver me reintegré al equipo titular. En el 2018 no tuve ninguna baja, el técnico me tuvo en cuenta todo el año, pude ser capitán en varias ocasiones y terminé el año de la mejor manera, de igual forma comencé el 2019” contó “Lauti” sobre sus participaciones en el equipo juninense que participa en las Inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino.

El volante central nacido en el año 2003, emigró de Olavarría pero resalta que la ciudad que lo acogió es “parecido a estar allá, te podés manejar tranquilo pero siempre con cuidado y dejando bien parado al club, uno sabe que hay que esforzarse” dijo.

“Lauti” habló de las similitudes entre ciudades pero hay una diferencia primordial: “Allá en Loma Negra tengo todo, mi familia, mi novia, mis amigos y se extraña la `celeste´ porque es el club que me dio todo y ojalá algún día pueda vestir esos colores nuevamente. Es bastante complicado estar lejos de todo pero siempre hay que ser fuerte de cabeza, porque con esfuerzo y perseverancia algún día eso que tanto esperas se va a dar”.

“En Sarmiento no te piden que tengas 10 en la escuela pero sí que tengamos todo aprobado. Por suerte me está yendo muy bien y ya me queda poco para terminarla” sentenció el volante que en el sueño por llegar a ser futbolista no deja de lado la educación.