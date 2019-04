Investigador francés en Olavarría para estudiar el fenómeno del Teatro Comunitario

“Es una forma muy particular de hacer teatro que no existe en ninguna otra parte del mundo” afirmó Baptiste Mongis, sociólogo e investigador francés. Infoeme dialogó con él para conocer detalles de la investigación que realiza en nuestro país y que lo trajo hasta Olavarría para conocer al grupo de teatro comunitario de la mutual de arte popular Macondo.

Baptiste Mongis tiene 28 años, nació en Tolouse al sur de Francia y actualmente reside en París. Es sociólogo y doctorante en sociología. Se encuentra en Argentina realizando una investigación sobre las características del teatro comunitario y sueña con replicar este modo de hacer teatro en Francia.

Baptiste – o Batista en una castellanización atrevida de su nombre- se sintió atraído por Argentina desde hace “largo tiempo”. Hace 4 años se interiorizó sobre la movida teatral y conoció en una primera instancia el teatro independiente que “es lo que se exporta más”. Eso lo decidió a realizar una investigación sobre el teatro independiente y sobre los artistas en Buenos Aires. Fue entonces cuando descubrió otra forma de hacer teatro que es el teatro comunitario.

Luego de su tesis de maestría decidió dedicar su tesis de doctorado en sociología al teatro comunitario.

De este modo es que llegó a Olavarría para conocer al grupo de teatro comunitario “Los bufones del Andén” que pertenece a la mutual de arte popular Macondo. Fue en la sede del barrio El Provincial donde transcurrió la entrevista.

Rodeados de cuadros de las artistas Rosana Farana y Antonia Ayesa, “a lo Frida Kahlo” como los describió Baptiste, nos dispusimos a hablar del teatro que trabaja sobre la memoria colectiva de los pueblos.

“Es una forma muy particular de hacer teatro que no existe en ninguna otra parte del mundo”, indicó y reconoció que “si bien tenemos formas bastante parecidas en Francia, en África, en Canadá no es igual en el sentido de que no hay una Red que reúna una definición bastante precisa".

Baptiste se dedica a analizar cómo funciona la Red Nacional de Teatro Comunitario que conecta, entrelaza y contiene a todos los grupos de teatro comunitario, con el fin de intercambiar experiencias e información, compartir problemáticas y accionar en conjunto.

El teatro comunitario en argentina se conceptualizó, se piensa a sí mismo. Reúne un montón de cosas que se pueden encontrar de manera aislada en algunos proyectos en otras partes del mundo, pero el conjunto no.

Resaltó la exigencia artística que “es igual a cualquier otro teatro y el hecho de que cada uno puede entrar y salir del grupo, es una libertad total, ese es uno de los principios fundamentales creo”. Además destacó el hecho de que “todo el mundo es bienvenido, cualquiera sea la edad, la clase social, la profesión”.

Otro de los factores que analiza en el contacto que mantiene con los grupos es la autogestión: “No se trata solo de hacer teatro sino de manejar el propio grupo, de mezclar las artes desde el vestuario, la actuación, las luces cuando hay, la plástica, el canto, la escritura”.

“Rescatar la memoria colectiva a través de la memoria de cada uno, de los recuerdos íntimos”, este fundamento es para el investigador es novedoso: “Es un revisionismo histórico para mi muy necesario en momentos donde a la Historia se la acapara el poder. Cuando los historiadores no tienen el espacio o cuando están a favor del poder… el teatro comunitario lo hace de manera súper festiva”.

Habló de una estética propia donde hay lugar para la crítica, la ironía, el cinismo, lo grotesco. “Todo al mismo tiempo”, explicó. Y por supuesto, habló del contexto. “Los momentos de crisis que atraviesan los pueblos influyen en el teatro comunitario. El teatro autogestionado se trata de generar nuevos vínculos e inventar nuevas formas estéticas y políticas de pensar las cosas”.

Es por eso, que al estar atravesado fuertemente por la realidad política, social, económica del país “el teatro comunitario es súper argentino. Hay otras formas en América Latina pero no cumplen las mismas funciones”.

La tesis doctoral está en sus comienzos. Baptiste tratará de visitar el máximo de grupos posibles intentando pasar tiempo con ellos. Luego de su visita por Olavarría emprendió viaje para seguir la caravana de Cultura Viva Comunitaria que comienza el 10 de mayo en Mendoza y termina el 18 de mayo en Buenos Aires.

Baptiste trabaja en el Instituto de Altos Estudios de América Latina IHLA y recibió una beca de tres años para realizar su investigación. “Recién empecé voy a volver durante tres o cuatro años para tratar de enfocarme más la próxima vez. Hay 10 grupos en capital federal, casi 25 en el Conurbano y Gran Buenos Aires y en el interior del país”, contó.