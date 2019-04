Alfredo Fisher: “Creo que Cristina va a ser candidata”

Este miércoles se llevó adelante una charla en el local de Unidad Ciudadana encabezada por el intendente de Laprida Alfredo Fisher. El encuentro forma parte de una serie de conferencias sobre “Herramientas de gestión local”. La primera de ellas fue dictada por el intendente de Tapalqué Gustavo Cocconi.

Antes del evento, Federico Aguilera concejal de Unidad Ciudadana y precandidato a Intendente y el jefe comunal de Laprida Alfredo Fisher dialogaron con los medios.

Aguilera destacó la presencia de distintas organizaciones sindicales y de las agrupaciones que componen Unidad Ciudadana y señaló que “este tipo de charlas nos permiten como espacio político poder tomar experiencias de otros municipios, de gestiones que se pueden trasladar a este municipio”.

Alfredo Fisher resaltó el encuentro y aseguró que “no hay universidades para preparar Presidentes ni Gobernadores, tampoco Intendentes" sino que la herramienta fundamental es “tener predisposición de servicio, la vocación de hacer lo necesario para mejorarle la vida a la gente” y agregó “estar cerca de la gente y escuchar cuáles son las demandas”.

“Hay un nuevo sector social que necesita la asistencia del Estado”

En 12 años de gestión el Intendente de Laprida aseguró que “nunca viví una situación de tal magnitud en cuanto a la demanda social de todos los lapridenses. Y esto es algo que compartimos cotidianamente los intendentes del peronismo de toda la provincia de Buenos Aires”.

Analizó que desde el 2015 en adelante detectaron una tendencia de agravamiento de la problemática social pero “desde estos últimos 6 meses en adelante la cuestión se ha agudizado de una manera muy brava”.

Dentro de este panorama describió como problema principal que “hay un nuevo sector social que necesita de la asistencia del Estado municipal para poder acceder a los servicios básicos que tiene que tener un ciudadano”.

Explicó que normalmente en una estructura social como la de cualquier pueblo del interior hay sectores que requieren de manera estructural de una asistencia pero “últimamente mucha gente de clase media que no tenía experiencia en la demanda social hoy tiene que llegar y sin experiencia a gestionar cosas como el pago de una factura de luz, una ayuda en el alquiler o una demanda para una asistencia de carácter sanitario”.

Frente a esto “los intendentes somos la primera ventanilla a donde la ciudadanía viene a buscar la presencia del Estado que se aleja muchísimo desde el orden nacional y provincial”.

Esto también le pasa a los Intendente de Cambiemos que seguramente tratarán de disimular pero es un problema grave que tenemos todos los argentinos, indicó.

“Creo que Cristina va a ser candidata”

La afirmación fue precisa y despertó las miradas de todos los presentes, algunas sonrisas y comentarios por lo bajo.

Rápidamente Fisher agregó: “es una opinión muy personal pero creo que sí. Creo -y deseo- que Cristina sea la candidata del peronismo”. Señaló que a fines de diciembre un grupo de peronistas se juntaron con Cristina Fernández de Kirchner y “nos dijo claramente que iba a ser lo que fuera necesario para devolverle a los argentinos la posibilidad de pensar que mañana iba a ser mejor que hoy y que ayer”.

La ex presidenta les habría asegurado que si para lograr ese objetivo “tenía que ser candidata lo iba a ser y si no tenía que ser candidata no lo iba a ser”. Además “nos dijo fui la presidenta reelegida con más cantidad de votos después de Perón y de Yrigoyen, ya no tengo ambiciones personales si tengo un deber con mi patria”.

Cristina va a hacer todo lo necesario para que los argentinos puedan recuperar la esperanza, aseguró Fisher.

La Unidad del Peronismo ¿es posible?

Alfredo Fisher aseguró que si. “Es una demanda de una amplia mayoría, lo podemos ver cotidianamente. Caminando por el centro de Olavarría uno lo puede notar y lo podemos ver en las encuestas y sentir en el ambiente”.

Para el intendente este pedido se traduce en que la oposición y fundamentalmente el peronismo encuentre los mecanismos ante la expresión de “únanse”.

“Soy optimista”, afirmó Fisher y aseguró que esta demanda ha sido “escuchada y asumida” por los dirigentes para que “todo aquel que responda este llamado mayoritario de la sociedad y que dice representar al peronismo tenga lugar dentro de esta estructura”.

La salvedad que realizó fue contundente: “no hay lugar en la política argentina para aquellos que dicen ser peronistas y dicen no me representa el partido Justicialista. Esos ya saben que no están representando a la oposición y al peronismo sino que están siendo funcionales a Macri y a sus intereses. Y también lo saben los votantes”.

Procesamiento de Bonadío en la causa GIRSU

Durante los primeros días de febrero se conoció la decisión del juez federal Claudio Bonadío de procesar a 92 intendentes en todo el país en el marco de una causa denominada GIRSU (“Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”), que investiga el destino de más de 600 millones de pesos durante la gestión del kirchnerismo. Entre ellos, Alfredo Fisher.

Consultado al respeto, el jefe comunal de Laprida aseguró que enfrenta la situación “con fortaleza” y señaló que “comparándome con la persecución que tiene Cristina Fernández de Kirchner yo no me puedo sentir perseguido”.

“Lo dice textual en la acusación, ‘al azar’ fuimos seleccionados para estudiar cada uno de los casos de un proyecto que se hizo en todos nuestros municipios. El juez Bonadío a instancias de Stornelli encontró algunas cuestiones que en mi municipio son pasibles de investigación. A mi criterio y al de las mayoría de los que tienen experiencia y crédito para hacer análisis legales, se trata de cuestiones que a lo sumo podrán llegar a ser de carácter administrativo nunca penales”, señaló.

Concluyó: “creo que debo dar las explicaciones necesarias. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos presentado todas nuestras explicaciones, hemos apelado el fallo inicial y en este momento estamos esperando el resultado de la apelación”.