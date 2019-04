Pablo Palahy: “Cuando me encuentre con mi hermano podré abrazarlo y decirle que hicimos justicia”

Pablo Palahy dialogó con Infoeme tras conocerse la condena –en primera instancia- de 18 años de prisión para uno de los acusados por el crimen de su hermano, el comerciante Fernando Palahy.

Por el delito de “Homicidio en ocasión de robo” fue encontrado penalmente responsable Walter Ariel “Tata” Leal.

En una atmósfera de muchas emociones, Pablo contó a Infoeme cuál fue la primera sensación que tuvo y la describió como desahogo. “Nos quebramos todos, me sorprendió gratamente la sentencia de 18 años. Yo esperaba 13 o 14 años, no me imaginé que le iban a dar 18, más allá de que considero que merece más por lo que hizo y por nuestro dolor ”.

Con respecto al momento previo a la audiencia expresó que nunca en su vida había experimentado tantos nervios e incluso lo comparó con el nacimiento de su hija “ni aquel día estuve así, nunca tuve tanta ansiedad. Tuve miedo, tenía miedo de la absolución”.

“Nosotros apostamos a que estos jueces tengan otra mirada y gracias a Dios la tuvieron. Ni siquiera pude dormir, quise conciliar el sueño y no pude. Es bravo, no se lo deseo a nadie, no sólo lo que me paso sino estos momentos previos”, detalló notoriamente emocionado.

No luché en vano. Le prometí justicia a Fernando y se cumplió

Al ser consultado sobre cómo se imaginaba el día posterior al fallo, Pablo adelantó que “estuve pensando cómo sería y no logré imaginarlo. Ahora mismo continúo igual, sigo con la adrenalina que me corrió en todo momento. Lo primero que hice fue abrazar a mi vieja, ella necesitaba más que nadie que esto pase”.

Concluyó la entrevista confesando que esto sirve para “cerrar la página de pedir justicia. Me quedo con la tranquilidad de que cuando termine mi vida yo lo voy a ver de vuelta. El día que lo encuentre le podré dar un abrazo y decirle que hicimos justicia por él”.