Ferro venció a All Boys y sigue en carrera dentro del Torneo Regional Amateur y luego de la victoria, los protagonistas dialogaron con la prensa.



El goleador del partido, Juan Ignacio Barbieri, Gerónimo Candia y Mauricio Peralta dejaron sus impresiones una vez conseguida la victoria en el partido revancha de los Play-Off de la competencia organizada por el Consejo Federal.



“Realmente es una pena que hayamos tenido que sufrir hasta que pitazo final porque hicimos un partido bárbaro, hicimos el partido que habíamos hablado y me emociona y mucho lo que los muchachos dejan dentro del campo” comenzó diciendo Peralta mientras sus jugadores festejaban en el vestuario.



El entrenador que asumió en la previa del Torneo Regional Amateur se mostró emocionado con la clasificación: “Es un sueño estar en Semifinales, lo vivo de manera especial porque Ferro confió en nosotros y eso representa mucho para alguien que siempre pagó la entrada para venir a ver, entonces es un privilegio representar a este escudo que representa muy bien a Olavarría”.



Además, el DT “carbonero” hizo un breve análisis del partido, se lamentó por la salida por lesión de Ramírez pero valoró el ingreso de Candia “viene haciendo una tarea impecable” y pensando ya en la Semifinal destacó: ““Trataremos de recuperarnos de la mejor manera pero ahora un momentito de festejos se permiten los muchachos, nos permitimos todos”.



El volante que ingresó a los 16 minutos de la primera parte se transformó en la figura del partido y tras el triunfo afirmó: “Gracias a Dios pudimos encontrar la ventaja enseguida y a partir de ahí manejar el partido a nuestro gusto y salió todo bien”.

“Estoy tranquilo, no importa que no se me venga dando el gol porque sé que no estoy para hacer goles, estoy para ayudar al equipo para llevar la pelota para adelante y eso lo estamos haciendo bien” sentenció Candia tras ser consultado por la chance esquiva de gritar un gol con la camiseta de Ferro.



Chance que no desaprovecha Juan Ignacio Barbieri que es el goleador del equipo olavarriense y en la tarde del domingo fue el autor de los 2 goles; "se nos dio el resultado, dimos otro paso en el torneo y estamos contentos por eso” comenzó diciendo “Juani” para después agregar: “Uno sufre, nos tocó seguir y ahora vamos por más”.