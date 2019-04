Lo dijo Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli Fulles, al conocer la noticia del asesinato en la cárcel de Sierra Chica del único detenido por el femicidio de su hija. “No puedo sentir nada, la muerte de este hombre a mí no me da ni tristeza, ni alegría, ni nada” sostuvo.

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles, la joven de 22 años que fue macabramente asesinada en 2017 en José León Suárez, habló con medios nacionales al enterarse del crimen del único detenido por el hecho, Darío Gastón Badaracco, quien falleció el sábado por la noche tras ser quemado vivo en la Unidad 2 de Sierra Chica.

“La verdad que yo no le deseo la muerte a ninguno, solamente me hubiera gustado tenerlo frente a frente en el juicio", contó Mónica al portal nacional Infobae.

En este sentido consideró que “lo que hicieron con mi hija me puso muy fría, no puedo sentir nada, la muerte de este hombre a mí no me da ni tristeza, ni alegría, ni nada” dijo.

“Alguno va a tener que hablar, Badaracco murió pero los otros siguen. Van a tener que hablar", respondió en referencia a los otros ocho imputados que hasta el momento llegarán a juicio en libertad.

Fuente Infobae