"Hay que cuidar el segundo puesto que lo tenemos en las manos"

Tras derrotar a Parque Sur por 89 a 62, los protagonistas dialogaron con la prensa.



Como es habitual en la ciudad, Estudiantes ganó y está muy cerca de quedarse con el segundo puesto de la general; de esto y más opinaron Jeremías Sandrini y Pablo Moya aunque los goleadores de la noche fueron otros.



Estudiantes es un equipo que se caracteriza por no tener un goleador definido, juego a juego varía el o los nombres de los líderes en ese rubro de la estadística y ante Parque Sur, Sandrini y Moya no fueron quienes más anotaron pero aportaron a la causa desde otro lugar. El rosarino sumó diez puntos, tres asistencias y cuatro robos; mientras que el cordobés colaboró con diez puntos, cinco rebotes y cinco recuperaciones.



A propósito del juego, Sandrini declaró: “Costó el arranque, el partido con Platense fue un partido duro y costó meterse en este. Lo pudimos abrir en el segundo tiempo, buscar bien la ventaja y sacar una gran diferencia y cuando lo haces hay que saber controlarla y mantener el partido así; tenemos ese bache habitual, hay que tratar de solucionarlo y creo que en los playoff vamos a ser otra cosa”.



Pensando en lo que resta de etapa regular, el rosarino manifestó: “Ahora hay que descansar y poner en la mente el partido ante Del Progreso, no perder el invicto de local y cuidar el segundo puesto que lo tenemos en las manos”.



Por su parte Pablo Moya aprovechando su experiencia se animó a ver el lado B de los partidos que restan de la temporada “Tenemos que tratar de aprovechar estos partidos para tratar de integrar al equipo y a la rotación a Juanchi -Bergel- y Nacho -Galardo-, por suerte hoy tuvieron un buen partido los dos”.



En cuanto a lo personal, con el transcurrir de la Liga se fue viendo una mutación en el juego de Moya, que le ha servido y mucho al equipo. “Por suerte mejorando en lo que me pidió el Lobo, más participación en ataque, creo que el equipo lo necesita también; al principio me costaba ahora me está saliendo un poco mejor y espero que siga saliendo así para seguir ayudando al equipo y seguir mejorando día a día”.



Se acerca el final de la etapa regular y el cansancio comienza a ganarse un lugar en algunos jugadores. “Es normal, aprovecharemos la semana para descansar y entrenar. Se hace larga la temporada y tuvimos dos giras seguidas de tres partidos, jugamos siete partidos en quince días con viajes en el medio, viajes largos, eso se siente mucho. Creo que estamos bien entrenados, hay que cuidarse lo más posible para llegar en óptimas condiciones a lo que viene, creo que vamos a poder descansar para llegar mejor a los Play-Off”.



Para finalizar, el cordobés fue claro en cuanto a la manera que se encararán los dos juegos que restan. “Tenemos que seguir fuertes acá y asegurarnos el segundo lugar, creo que es muy importante tener la ventaja de localia. No debemos relajarnos luego de estos dos triunfos, tenemos que concentrarnos, serán cuatro días de máxima concentración e intensidad para dejar el segundo lugar en casa”.