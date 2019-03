Interno con posible hantavirus: “No saben contra qué están peleando”

En las últimas horas también llegó a nuestra ciudad un hermano del recluso que se encuentra internado en el Hospital Municipal con diagnóstico incierto, en el que aún no se puede descartar que padezca hantavirus. La madre se encuentra en Sierra Chica desde hace ya varios días. “Sigue crítico”, enfatizaron en diálogo con Infoeme.

Permanece la incertidumbre, y por qué no la preocupación, en torno al recluso que se encuentra internado desde hace ya varios en el Hospital Municipal Doctor Héctor, donde fue traslado desde la Unidad Nº 2 de Sierra Chica con síntomas compatibles con hantavirus.

“Él esta crítico, sigue con el mismo cuadro”, detalló Ángel, en diálogo con Infoeme. Se trata del hermano de Juan Manuel Báez, el recluso oriundo del conurbano bonaerense que permanece en el área de cuidados intensivos del centro asistencial local. Narró además que llegó a nuestra ciudad durante el último fin de semana, para acompañar a su madre, pero que luego retornó a buscar prendas de vestir y otra serie de pertenencias, ya que desconocen por cuántos días seguirán en nuestra ciudad.





“Me quedo acá por un tiempo. Hasta tener novedades buenas o las malas noticias, no tengo fecha para volver”, añadió el joven que también tiene domicilio en la localidad de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Su madre, en cambio, retornará a su casa ya en los próximos días, debido a que tiene que seguir con diversos cuidados médicos y prescripciones debido a su salud.

Ángel añadió que cada mediodía están yendo juntos al Hospital Municipal a recibir el parte médico. Las novedades, lamentablemente, no han sido muchas. “Sigue siendo critico. No empeoró pero tampoco mejoró, siguen sin saber qué es lo que es”, expresó a medida que daba cuenta que los profesionales médicos le expresaron que a través de diversos cuidados lo mantienen estable, con lo cual busca explicar aquellas versiones o comunicaciones que dan cuenta de una leve mejoría. “No hay un diagnóstico nuevo, sigue corriendo riesgo de vida. Mucho para decir no tienen”, concluyó.

En el parte médico recibido también se les anotició sobre una neumonía grave, problemas respiratorios e inclusive renales. Luego, cuando las preguntas avanzan sobre el posible contagio de hantavirus es cuando aparecen las imprecisiones. “No saben cuándo van a llegar esos resultados”, concluyó,

“Todavia no hay un diagnóstico de nada”

En similares términos se expreso Bibiana Simbrón, quien aloja en su domicilio a los familiares de Báez, además de prestarle asesoramiento y contención. “Está igual, la situación es la misma. Entubado, dormido, no se sabe qué es lo que tiene. Estamos en la misma”, señaló.

“Están esperando que le lleguen los resultados de los estudios. No saben contra qué están peleando”, concluyó.