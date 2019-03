Héctor Méndez: “(con Macri) me equivoqué fiero”

El ex titular de la UIA y dirigente industrial señaló que votó a Macri pero que tenía “otras expectativas sobre el actual gobierno” y admitió que en 2015 “no había opciones”. De todos modos, dejó en claro que en un eventual ballotage Cristina vs Macri, volverá a votar al actual presidente.

En la previa de lo que será la campaña y las Elecciones de agosto y octubre, más voces se suman al debate del escenario político y económico. Uno de ellos, Héctor Méndez, se mostró como arrepentido tras haber votado a Macri y admitió que “me equivoqué fiero”.

Méndez, ex titular de la Unión Industrial Argentina y dirigente industrial, señaló en una entrevista a Radio 10 que el país “tiene una clase dirigente deplorable" y tuvo duras críticas ala gestión Macri: “Tenía otra expectativa y me equivoqué fiero. Me arrepiento de haberlo votado, lo que pasa es que no había opciones”.

Agregó que “Veo cómo está el país y me deprimo. Está complicado desde lo económico y lo político. No sé si estamos en una situación terminal, pero sí muy grave. Parece que la Argentina no tiene destino”.

El dirigente industrial, por otra parte, dijo que el actual gobierno tiene “una gran impericia” y que la gestión de Macri, a contrario de slogan que trataron de implementar, reúne al “peor equipo de los últimos 50 años".

Por la gestión de Cristina Kirchner, de la cual Méndez fue crítico, “el sector industrial estaba mejor, inclusive tenía mejor diálogo. Había cosas que estaban mal pero había una política, ahora no hay una política”.

De todos modos, en un eventual ballotage Macri vs CFK, Méndez votaría a Macri dado que “con el gobierno anterior la pasé muy mal y de eso no se vuelve”.