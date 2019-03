Vacuna contra la meningitis: “En Olavarría faltan dosis”

Carlos Clavero, titular de la Región Sanitaria IV habló con Infoeme sobre el faltante de vacunas contra la meningitis. Reconoció que “han ido mandando pero no las que son necesarias”.

Detalló que faltaban algunas dosis para cumplimentar el año 2018 y en lo que va de 2019 mandaron en enero 350 dosis y en febrero 400: “esto no alcanza para lo que es Olavarría”.

La vacuna del meningococo se aplica a los niños a los 3, 5 y 15 meses, y forman parte del calendario oficial. Las dosis son enviadas desde Nación a todo el territorio bonaerense: “el problema es que Nación no entrega a Provincia porque en cuanto llegan se distribuyen en forma inmediata”.

Clavero admitió que el porcentaje de vacunación es bajo “mandan tan poca cantidad que alcanzamos el 57% de las vacunas colocadas. O sea, estamos abajo. Olavarría siempre está en un 84%”.

Se está vacunando muy poco, nos faltan dosis, es la única que falta, contó Clavero.

“Nos prometieron vacunas para diciembre pero no enviaron las cantidades necesarias, nos dijeron que para febrero o mediados de marzo se regularizaba y eso no pasó”, explicó Clavero. Al tiempo que insistió en que “estamos esperando la entrega porque faltan todas las de marzo y todas las que debíamos del año pasado”.

Por otra parte, aseguró que la idea siempre es “prevenir” y mantener los porcentajes de vacunación “bien altos”, y que la logística de distribución “nos lleva más o menos 15 días, desde que pasa de Nación a Provincia y de ahí a las regiones sanitarias”.

Esta falta de dosis genera no sólo preocupación en los padres “sino también en los docentes y en los profesionales”, debido a que “te aparece un caso de meningitis y se multiplica”.

Clavero quiso ser cuidadoso respecto a sus apreciaciones para no sonar “alarmista”, aunque fue contundente e insistió en la prevención: “Por ahora no hay riesgo porque no hay meningitis, pero donde aparece un caso corremos riesgo todos”.

Aclaró que con respecto al cronograma de vacunación completo y al resto de las vacunas “estamos bien y tenemos un porcentaje bastante alto comparado al resto de la provincia de Buenos Aires”. Y destacó en general la campaña de vacunación de Olavarría.