Renovaron la cartelera de “Flix Cinema”

Como todos los jueves, Infoeme te trae una nueva cartelera de “Flix Cinema”, con películas para todos los gustos.

Las opciones estarán vigentes hasta el próximo miércoles 27 de marzo:

CAPITANA MARVEL (EEUU / Aventuras / +13)

TODOS LOS DIAS: 18:00HS (3D Dob) / 20:15HS (3D Dob)

Primera entrega de Capitana Marvel, también conocida con el nombre de Carol Danvers (que está interpretada por Brie Larson). Esta película contará los orígenes del personaje, del cual ya se hizo mención en la escena después de los créditos de Avengers: Infinity War.

Carol Danvers cuenta con increíbles poderes: puede volar más rápido que la velocidad del sonido, puede absorver energía para ampliar su poder y cuenta con una gran fuerza y resistencia. Todos estos poderes la ayudarán a enfrentarse a dos peligrosas razas alienígenas que amenazan a la Tierra.-

NOSOTROS (EEUU / Terror / +13)

TODOS LOS DIAS: 19:00HS (Dob) / 23:00HS (Sub)

Del director de Huye! (Get Out): Jordan Peele. Sigue a una familia integrada por Adelaide (interpretada por Lupita Nyong'o), Gabe (interpretado por Winston Duke de Pantera Negra) y sus dos hijos, quienes se van de vacaciones a una ciudad costera del norte de California donde pasaron su infancia.

Por un trauma que vivió en el pasado, Adelaide siente que su familia está frente a un inminente peligro y una serie de extrañas coincidencias aumentan su paraonia. Después de un tenso día en la playa, descubren al regresar a la casa la silueta de 4 personas en la entrada de su casa...-

A DOS METROS DE TI (EEUU / Drama / +13)

TODOS LOS DIAS: 21:00HS (Dob)

Stella Grant (interpretada por Haley Lu Richardson) paso gran parte de su vida dentro del hospital. Tiene una enfermedad en sus pulmones que requiere aislamiento y evitar contacto con cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección. Dos metros de distancia, sin excepciones.

En el mismo hospital se encuentra Will (interpretado por Cole Sprouse) quién no ve la hora de escaparse del lugar y ver el mundo. A punto de cumplir los 18 años, no ve la hora de poder tomar sus propias decisiones y desconectarse de todas las máquinas que lo rodean. Will y Stella se encuentran, se conocen y se enamoran. Pero, por la salud de ambos, deben mantenerse separados.-

NACE UNA ESTRELLA (EEUU / Drama / +13)

TODOS LOS DIAS: 22:30HS (Sub)

Jackson Maine, un cantante de música country se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a Ally, un talento desconocido. Paralelamente que inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su estrellato. Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria.