Juicio por Fernando Palahy: audiencia más tensa que reveladora

“Son todos una manga de corruptos. Fiscales, jueces, todos corruptos. Se los digo en la cara”, gritó uno de los testigos desde el centro de la sala, con cuatro agentes penitenciarios a sus espaldas y en una suerte de bloqueo en resguardo de las partes. Más de una docena de personas ocupando el público completaron un paisaje inédito para lo que había sido hasta ahora el juicio por la muerte de Fernando Palahy, en la que Infoeme volvió a ser el único medio en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.

La incertidumbre acerca del contenido de las declaraciones de este jueves era mayúscula. Tres detenidos, dos en la Unidad Nº 2 y otro en la 38, iban a ser indagados acerca de su conocimiento del hecho y, más aún, sobre uno de los acusados, Walter Ariel Leal.

Se trataba de personas a las que se las había ubicado en lugares comunes con el imputado, donde inclusive se les habría contado lo sucedido en el comercio del barrio Trabajadores. A la par, en su mayoría habían compartido celda o pabellones de detención.

Sin embargo, sus intervenciones fueron más tensas que reveladoras, con el testimonio de uno de ellos como principal exponente. Se trató de la primera de las personas que ingresó a la sala y desde antes de sentarse en el banquillo de testigos dejó expuesta su incomodidad. Mientras el juez Joaquín Duba le leía el contenido de la causa sobre la que iba a ser consultado interrumpió y se mencionó de manera irónica entre los acusados.

“Supuestamente también Basualdo”, agregó mientras el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 nombraba a tanto a Leal como a Diego Pais, el segundo imputado por el hecho pero cada vez parece quedar más alejado de las acusaciones, al menos por lo expuesto por los testigos. Ejemplo de ello es que hoy casi ni fue mencionado.

“Me están llamando por algo que nada que ver, no tengo nada que decir”, continuó mientras daba cuenta de cómo se lo habría vinculado con este hecho en la etapa inicial, al punto de ser allanado su domicilio, según añadió. Luego comenzaría el derrotero de críticas y acusaciones contra los jueces, a quienes tildó como “una manga de corruptos”. La reticencia fue tal que en ese mismo marco el fiscal Cristian Citterio, quien había requerido su testimonio, intervino y dijo que desistía del mismo, por lo que fue retirado de la sala.

Con menor punto de confrontación pero no con muchos más elementos transcurrieron las otras dos declaraciones. El dato significativo es que ambos afirmaron no haber declarado durante la investigación, al punto de no identificar como propia las firmas que acompañaban las actuaciones. “Esa no es mi firma, yo hago un garabato nomás”, se lo escuchó decir a uno de ellos.

También negaron tener algún tipo de conocimiento sobre el hecho. Si bien coincidieron en conocer a Leal, descartaron que el acusados les haya contado algo sobre el asalto y posterior muerte de Fernando Palahy.

El resto

Esas declaraciones se escucharon recién tras un cuarto intermedio que fue utilizado, precisamente, para aguardar su arribo y organizar toda la logística en cuanto al movimiento y traslado de los detenidos dentro del recinto de justicia azuleño.

La única persona que declaró antes de esa interrupción fue una perito psicóloga que entrevistó a Leal y narró la dura historia de vida del joven. Luego ahondó en distintas cuestiones vinculadas a su personalidad, en un intervención menor a los diez minutos.

Ahora todo se retomará el próximo jueves en una audiencia en la que de nuevo, al menos a priori, están citados alrededor de una quincena de personas, algunos de ellos de carácter “compulsivo” debido a sus continuas inasistencias. Lo relevante de estos es que servirán para contrarrestar o complementar testimonios que han sido escuchados en estos tres días de audiencia.

Se espera que en esa misma jornada se concreten los alegatos, algo que quizás podría postergarse debido al abultado número de posibles testigos.