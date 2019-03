Merchant habló del incidente y recibió el apoyo del deporte mundial

Algo poco habitual debió vivir Jeffrey Merchant el pasado miércoles cuando recibió la amenaza de un barrabrava del “calamar” en el entretiempo del partido por La Liga Argentina disputado en el Microestadio de Vicente López y un par de horas después de lo vivido, contó su experiencia.

#Basquet No miremos para otro lado con lo que pasó con Jeffrey Merchant, el jugador de @CAEbasket fue amenazado en el entretiempo del partido vs @basquetplatense

No importa la categoría, el nombre, ni la camiseta, no podemos permitirlo. Investiguen. En el básquet NO! — JoseMontesano (@JoseMontesano) 1 de marzo de 2019

El triunfo de Platense quedó en segundo plano porque la gira de Estudiantes se vio opacada por un hincha del equipo capitalino que amenazó a Merchant en el entretiempo del cotejo. “Te voy a cortar todo” afirmó el olavarriense que le escuchó decir al barrabrava.



“Íbamos al vestuario en el entretiempo cuando una persona se acerca al lado mío y me pregunta si sabía en dónde estaba y me apoya un elemento punzante en la espalda. En ese momento, doy un salto para adelante para alejarme y mis compañeros me ayudaron. Justo salían los árbitros escoltados por la policía y les avisamos que ese señor tenía una navaja o una punta y nos fuimos al vestuario” terminó el relato el ex jugador de Quilmes de Mar del Plata en dialogo con Basquetplus.

No pueden suceder estas cosas... Jugamos al básquet, poniéndole todo, y esto te pone en una situación muy fea. Repudio total! https://t.co/gzj1egWkbv — Nicolas Laprovittola (@nicolapro7) 1 de marzo de 2019



Ya en Olavarría y en la previa del partido contra Ciclista, Merchant se sinceró: “Nunca imagine que en el básquet fuera a vivir algo así, una cosa es el insulto verbal pero no esto”.



Agresión que recibió repudio por parte del básquet nacional, distintos referentes se solidarizaron con el basquetbolista olavarriense a través de las redes sociales.

Muchas gracias a la adj , es una lástima que pasen estas cosas en una cancha de básquet! https://t.co/atcsoINuql — la mamba 22 (@merchantjeff22) 28 de febrero de 2019



Desde la Asociación de Jugadores hasta Nicolás Laprovittola, además de periodistas y ex compañeros se unieron en repudio de lo acontecido con el lema #EnelbásquetNO, mientras que en la noche del viernes Platense volvió a presentarse en condición de local y volvió a salir victorioso.