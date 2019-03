Platense ganó en la cancha y también en violencia: amenazaron a un jugador de Estudiantes

Jeffrey Merchant fue amenazado en el entretiempo del partido que Platense le ganó a Estudiantes en la continuidad de La Liga Argentina.



En la tarde de este jueves se conoció que la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes envió un comunicado al Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes para informar el hecho violento que le tocó vivir a Jeffrey Merchant en el partido contra Platense disputado en el Microestadio de Vicente López.



Estudiantes se retiró al descanso ganando por 45 a 36, pero de camino al vestuario un hincha del equipo líder de la Conferencia Sur se acercó hasta Merchant y lo amenazó con un elemento punzante en su espalda, situación que informaron los directivos al Tribunal.



Horas más tardes, la Asociación de Jugadores de Básquetbol envió un comunicado repudiando el hecho violento y mostrando apoyo hacia el basquetbolista olavarriense.



El comunicado expresa: “Desde la Asociación de Jugadores de Básquetbol repudiamos enérgicamente el hecho de violencia e intimidación que sufrió el jugador Jefrey Merchant, de Estudiantes de Olavarría, en el entretiempo del partido del pasado 27 de febrero en el estadio de Platense ante el equipo local por Liga Argentina.

El jugador, camino hacia el vestuario, fue interceptado por un simpatizante del club Platense (identificado con la camiseta de la institución) y luego sufrió una amenaza peligrosa con un elemento punzante apoyado con fuerza en su espalda.

Por suerte esta situación no tuvo consecuencias más graves, pero el jugador fue amenazado y quedó sentido por el muy mal momento que tuvo que atravesar.

Desde esta institución, pedimos garantías de seguridad para todos los planteles. No debe existir contacto ni cercanía entre el público y los jugadores.

Esperamos que acontecimientos como estos no vuelvan a suceder, expresando además, nuestro apoyo y solidaridad para con nuestro jugador, en este difícil momento”.

Fuente: Prensa AdJ