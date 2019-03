Ezequiel Galli: “El Presidente lo dijo claro, este es el camino”

Este martes, el presidente Mauricio Macri estuvo en Olavarría y realizó junto con el Intendente Ezequiel Galli una recorrida por un Jardín Municipal, al Taller Metalúrgico Francisco Mazzeo e Hijo S.A. y la planta de L’Amalí.



El intendente Ezequiel Galli en diálogo con Infoeme expresó que siente “Una alegría inmensa, para mí siempre es un honor recibir al Presidente de la Nación, que venga a Olavarría por tercera vez en tres años es algo que me hace inflar el pecho y decir: vamos por el buen camino. Eso tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo”.



En cuanto a los lugares que visitó el Presidente, Galli detalló que “tuvimos una reunión de seguimiento en un Jardín Municipal con el equipo de primera infancia, viendo los planes que tienen y lo que se ha avanzado en estos tres años, que es la clave del futuro de esos chicos”.



Posteriormente se dirigieron al Taller Metalúrgico Francisco Mazzeo e Hijo S.A., metalúrgica que está trabajando para Vaca Muerta, sobre lo que expresó que “yo quería que el Presidente vea lo que significa para el resto del país y el derrame que se da en la economía de una ciudad como Olavarría”.



El cronograma finalizó en L’Amalí, empresa que lleva adelante una obra millonaria, sobre ello el Jefe Comunal destacó que “la inversión de Loma Negra de 350 millones de dólares, el despacho de cemento que va subiendo de noviembre hasta la fecha, aunque todavía no son los números que querríamos, sigue subiendo mes a mes”.

“El Presidente lo dijo claro: este es el camino” enunció el Intendente que además agregó que “Las buenas noticias está bueno contarlas”.

Otra de las cuestiones por la que fue consultado es la obra de la Ruta 3, sobre ello dijo “es una obra que realmente va a ser histórica y que se intenta desde un montón de lugares poner palos en la rueda, pero que hace un montón de años se está esperando”.

“Cuando el Presidente asumió no había ni un metro de proyecto de la Ruta 3, y eso también va a ser un derrame en la economía local. Una obra importantísima que tuvimos la suerte de compartir con el Ministro Dietrich en la inauguración”, completó sobre la situación de las obras en la Ruta Nacional N° 3.

Galli destacó que por obras como la del “Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires” y la “la obra del soterramiento del tren Belgrano” a las que Loma Negra abastece con cemento llevaron a generar la importante inversión de la empresa “Estas obras tan importantes hicieron que esta empresa haya decidido en 2017 comenzar con la inversión”.



En un año de elecciones, Galli fue consultado por este medio sobre la visión política y su mandato a lo que respondió: “Yo creo que cuando uno hace las cosas bien tiene su resultado”.

“No me enfoco en pensar si soy alguien importante para la política o no” sostuvo.

“Me preocupa la gestión para Olavarría y por Olavarría, y que los vecinos me vuelvan a elegir este año para poder continuar con un montón de proyectos que tenemos pendientes todavía. Me enfoco en eso y el resultado es que el Presidente pueda venir nuevamente a Olavarría a ver buenas noticias y a recorrer la ciudad” dijo sobre la posibilidad de una nueva posibilidad de postularse a Intendente.



“Me felicitó por cómo está la ciudad, por lo prolija, lo limpia y lo linda que está. Ese tipo de cosas dan mucha alegría”.



También estuvo en la ciudad la Ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley que estuvo junto al Presidente en el Jardín Municipal, al respecto Galli contó: “Carolina vino a la reunión de seguimiento de primera infancia y le mostró los números al presidente, lo que es importantísimo”.



Con respecto al intercambio que se genera durante la visita el Intendente concluyó: “este mano a mano es clave, aunque igualmente con la Ministra al igual que con todos los ministros uno tiene el teléfono abierto. Es un equipo de gestión completamente abierto, tanto en Nación como en Provincia”.