Macri en Olavarría: “Vamos en una lenta recuperación hacia lo que todos necesitamos”

El presidente de la nación, Mauricio Macri, encabezó este martes un acto en la obra de ampliación de la planta L’Amalí de Loma Negra. Aunque sin anuncios, dejó algunas consideraciones respecto a la “lenta recuperación” de la economía, destacó las inversiones en el sector, el trabajo “sin atajos” realizado durante su gestión y deslizó, de cara a las próximas elecciones, que los líderes del mundo “está esperando que los argentinos digamos que no vamos a volver atrás”.

En su breve alocución expresó: “siempre es lindo visitarlos y ver el empuje y las ganas que le ponen” y se refirió al anuncio de ampliación de la obra en Loma Negra, aunque la situó en otro contexto económico: “Recuerdo de la última vez, en 2017, cuando anunciaron esta ampliación de cuadruplicar la capacidad de esta planta y es como 40% más de la capacidad de esta empresa” dijo pero recordó que se produjo en “meses de enorme inestabilidad” que actualmente “estamos cambiando con fuerza y convicción, como hicieron ustedes en Loma Negra” .

“Nosotros como Gobierno creemos que no hay atajos. La Argentina probó muchas veces recetas milagrosas, atajos que nos llevaron a fracasar en vez de creer en nuestra capacidad. Lo que está haciendo Loma Negra y Cerro Negro acá cerca y que comprometió una inversión de 60 millones de dólares. Loma Negra más del 60% de lo que invirtió fue con desarrollo de proveedores locales” continuó.

En esta línea, hizo hincapié en “esta lenta recuperación febrero nos ha sorprendido con un buen número, 921 mil toneladas de cementos vendidas y 17% más que en enero, y marzo ya viene mejor que febrero”.

Vamos en una lenta recuperación hacia lo que todos necesitamos, un país que gane dinámica, que vuelva a generar un nivel de actividad que nos permita tener mayor tranquilidad

Reconoció “que esto no significa que hemos llegado a donde queríamos llegar” pero consideró que “significa que estamos saliendo de ese pantano al que entramos en abril del año pasado y esta vez lo estamos haciendo sobre bases sólidas, en serio”.

“Todo lo que va en serio cuesta pero estamos trabajando para sanear los problemas de fondo que ha tenido la Argentina. Poniendo la verdad sobre la mesa, aunque esa verdad duela. Es la realidad. Tenemos la fortaleza para asumirla y resolverla. Los atajos con controles de cambio, cepos, el último que destruyó la economía, fue un suicidio económico” remarcó.

En este sentido, manifestó: “No volvimos a caer en esa trampa. Dijimos vamos a ir por el camino que ya fueron los que nos rodean, los chilenos, uruguayos, peruanos que tienen rentabilidad, moneda, no lidian con la inflación. Ese camino empezamos a recorrer y no se logra dejar tantas décadas de engaño en tres. Pero estamos en el camino correcto y estamos trabajando para que sea una realidad” dijo.

“Estoy firme acá para ayudar, porque amo a este país y creo en ustedes. El mundo está esperando que los argentinos digamos no vamos a volver atrás y eso va a acelerar la recuperación de la economía” finalizó Mauricio Macri en un claro mensaje de cara a las próximas elecciones.