José Eseverri: “a mí me gustaría volver a ser Intendente”

El ex intendente, a solas con Infoeme. Su opinión del panorama nacional, la “crisis” económica y la búsqueda de un dirigente que rompa la grieta. La polarización fue catalogada como “una oportunidad para los brutos”. Lavagna, Macri, Cristina, y la situación local: “Es un gobierno con gente que no tenía experiencia en la gestión, y tiene una enorme cuota de improvisación”. El Estacionamiento Medido, el Matadero y sus aspiraciones personales, ¿será candidato?

“Marzo es el mes” dijeron muchos. Un poco lo es para el ex intendente José Eseverri. Se lo ve decidido a hablar, a dar a conocer su postura sobre temas locales, y a dejar en claro que más allá del escenario nacional (que no lo es todo…pero como ayuda) hoy por hoy mira con atención a Olavarría. Es crítico en todos los escenarios, y si bien “falta”, manifiesta intenciones de, al menos, encabezar una opción en las elecciones.

En una extensa entrevista con Infoeme, el grabador se prendió y la charla fue por varios temas. Criticó a Macri, a Galli, a Cristina y pidió que los “rompegrietas” empiecen a mostrarse en el escenario nacional.

-La última vez que hablamos la situación era otra. No nos mudamos: el país es distinto. ¿Cómo lo analiza hoy? ¿Cómo analiza las variables económicas y variables sociales?

-Creo que ha habido un convencimiento generalizado, donde la sociedad argentina empieza a ver que este gobierno ha fracasado en lo económico. Que se transforma en un sentimiento profundo de desilusión y desencanto con quienes nos gobiernan a nivel nacional. Esto genera que el vecino, comerciante, el empresario, el trabajador, busque opciones electorales en Argentina. Me parece que esta situación que vive el país, que no puede controlar la inflación, no ha logrado solucionar ninguno de los problemas de la herencia pesada que recibió, y los agravó e incorporó un nuevo problema como es la situación de la deuda externa en la Argentina, va a condicionar al futuro gobierno o a los futuros gobiernos de una manera muy importante, y que impacta en la vida diaria de los argentinos a través del precio de las tarifas que están dolarizadas, a través de los costos de la vida diaria de todos nosotros. Hoy se conoce el índice de inflación y estamos en el 51% anual cuando este era el año que debía estar debajo del dígito según la promesa de Macri en su momento.

-Habló de desencanto, ¿Cree que hay una continuidad en el desencanto, es decir, que viene por ahí de algunos reclamos de la gestión anterior que se renovó con una esperanza sobre el nuevo gobierno y que otra vez la Argentina se está encontrando con un muro del lado de la dirigencia política?

-Hay un viejo libro de Juan Llach y Pablo Gerchunoff que se llama “El ciclo de la ilusión y el desencanto” y, quienes hemos vivido nuestra vida -por suerte en democracia- también hemos sido víctimas de estas ilusiones y desencantos. Te ilusionó Alfonsín y terminó en fracaso económico, ilusionó Menem a mucha gente y terminó en un enorme desencanto económico, lo de De la Rúa parecía que venía a mejorar y terminó en una crisis descomunal y me parece que el ciclo de Kirchner tuvo años muy buenos y después una debacle que generó las condiciones económicas y fiscales para que la Argentina tenga de vuelta una crisis. Macri no supo resolver eso. O sea Macri llega al gobierno para solucionar lo que era las bases de una crisis que teníamos seguramente en puerta por el déficit fiscal y Macri no sólo que no solucionó sino que agravó esas condiciones.

-¿Y de la grieta? ¿Sigue pensando lo mismo?

-Hay una frase de Facundo Manes sobre la grieta que me parece no sólo inteligente sino que hay que machacarla mucho: dice que “la grieta es una oportunidad para los brutos”. La grieta genera más mediocridad. Cuando te embanderas en la polarización que genera la grieta lo único que haces es encontrar argumentos fáciles para destruir al otro. Ahora lo que no encontrás son las soluciones para los problemas, porque pensar en propuestas es mucho más difícil que bastardear, criticar o descalificar. Y es lo que hemos vivido y profundizado en estos últimos 3 años lamentablemente cuando el mandato de Macri era unir a los argentinos. No lo hizo y estamos pagando las consecuencias.

-Marcelo Tinelli dijo hace unos días que si otra vez la elección pasa por Macri o Cristina hay que evaluarse varias cuestiones, ¿hay tiempo para que una dirigencia plantee una alternativa?

-Creo que hay una dirigencia que está encontrando, empezando a escuchar a una sociedad que no quiere que la opción de octubre sea Macri o Cristina. Un grueso de la sociedad que son desencantados con este gobierno que está empezando a pedir una alternativa. Que se suman a los mismos que en 2015 que la opción sea Macri o Cristina. Ahí hay un trabajo grande: el candidato que logre proponerle en serio y con credibilidad a los argentinos para superar la grieta, que le de esperanza, que además sea un candidato experimentado, con templanza necesaria para los tiempos que vienen, me parece que Argentina tendrá una oportunidad para volver a creer.

-Sin querer un poco describió a Roberto Lavagna…

-Comienza a ser la hora de que los candidatos que creen que pueden reunir esas condiciones empiecen a mostrarse. Esto es Lavagna, Massa, Urtubey, y probablemente aparezcan otros. Creo que por el bien de la democracia no estamos en condiciones de meternos nuevamente en un proceso que fracase. El que logre convencer, será el próximo presidente.

-¿Cómo ve el impacto local de las variables económicas? Siempre se dice que es una isla, que cuando la crisis llega a la ciudad significa que otros puntos se encuentran irremediablemente peor. ..

-La ciudad tiene, desde hace tiempo, una crisis en el comercio, se profundizó en la industria, en octubre hablabas con empresarios de Olavarría y te decía que el Parque Industrial tenía trabajo, proyectos. Esas empresas que tienen todavía 130 empleados se la pasaron el mes pasado barriendo la nave industrial. Hay un enorme esfuerzo de los empresarios para mantener los puestos de trabajo que tienen y es un capital que tiene la ciudad que hay que elogiar y agradecer. Ves que la crisis está llegando al transporte. No todo el campo anda bien, más allá de que mejoró el precio de la hacienda. No hubo una sola inversión importante en los últimos 3 años y medio. Dejamos un Parque Industrial que era llamar a empresas, convocarlas y que se radiquen y lo único que vimos crecer fueron los pastos.

-Bueno, hubo una inversión importante en Loma Negra…

-Sí, es la mayor inversión de la Provincia desde el sector privado y desde el Estado municipal no se construyó una red de proveedores a ese proyecto. Muchas pequeñas empresas locales podrían haber trabajado. Hay una sola empresa local trabajando en serio ahí. Eso genera un gobierno que no está comprometido con el desarrollo de la ciudad. Yo no veo un rol activo del gobierno municipal como lo tuvimos nosotros. Trabajamos no solamente en completar los Parques Industriales, empezamos a crear uno nuevo, que era el desafío de este gobierno desde diciembre de 2015, de ver cómo traía empresas y hacía atractiva a Olavarría. Y más allá del contexto nacional: yo me banqué la crisis del 2008-2009. Hicimos un montón de obras que le daban trabajo a la ciudad y la mantenía activa. Ese es el rol del Municipio en tiempos de crisis. Hoy se mantiene por el esfuerzo individual, no por el Intendente. Es un gobierno con gente que no tenía experiencia en la gestión, y una enorme cuota de improvisación. Y eso lo está pagando caro Olavarría.

-¿Cree que algo de eso sucede con el Estacionamiento Medido? Conoce de gestión y está claro que son procesos “mediadores” que el olavarriense tendrá que acostumbrarse ¿o cree que hubo errores?

-Olavarría debía cambiar el viejo sistema en algún momento. Sé que hubo conversaciones que llevó adelante Bomberos con universidades, gente que le acercó La Cámpora para implementar el sistema. Me parece que el error fue adjudicar a la empresa, y no haber evaluado los costos que esto tenía para la ciudad. El proceso estaba bien, ahora cuando te encontrás con la oferta y el resultado, el impacto en el vecino, lo que hay que hacer como intendente es decir “esto no se puede aplicar en la ciudad todavía” y declarar desierta la licitación. Acá falló eso. No debió haberse adjudicado. El costo que le pone a una familia, además de la bronca del contribuyente, que incluso hay gente que podía pagar pero deja el auto lejos porque está caliente, enojado con un Estado que te sigue metiendo la mano en el bolsillo. Eso es no conocer la realidad de los olavarrienses. Hoy la carne de Olavarría es más cara porque se cerró el matadero municipal. Por una decisión equivocada del gobierno municipal. Todos son costos de la inexperiencia.

-El Matadero de todos modos no estaba en las mejores condiciones…

-El cierre del Matadero…estaba en una situación que no era la óptima ni mucho menos. Ahora, la consecuencia de lo que hicieron encareció el precio de la carne en la ciudad. Debieron haberlo pensado antes. Hay decisiones de gobierno que le joroban la vida a los tipos. Ahora quieren poner un frigorífico…ojalá pase, por el bien de Olavarría.

-¿Desde el Concejo se pudo parar la adjudicación del Estacionamiento? Su bloque votó a favor y decidieron mantener la decisión del Intendente…

-El Intendente tiene mayoría constituida por los votos de él y del Frente Renovador que están votando todas las sesiones con el gobierno y eso fue una decisión de ahí, pero el problema está en la decisión del intendente, que no quieran correr el eje de la discusión a otro lado.

-Hoy, en Olavarría, ¿puede haber un punto de inflexión desde las elecciones?

-Galli no puede decir que tuvo una oposición obstructiva ni mucho menos, le dimos las herramientas que pidió, y hoy ya está en condiciones de ser evaluado como intendente. Hay demasiada gente que votó a Galli que dice “nos equivocamos”. Y básicamente es la inexperiencia a la hora de gobernar, es un gobierno de familiares y amigos que decidieron gobernar. Y que no optaron ni por la experiencia, ni por la calidad de gestión. Y peca por la improvisación. Yo tuve el orgullo y la suerte de haber sido intendente, además de que mucha gente confió en mí. Es una gran ciudad, es una enorme ciudad, con expectativas de tener desde lo cultural, productivo, el quehacer de hombres y mujeres entre los lugares más grandes del país. Nadie quiere invertir en la ciudad en serio. Por la única noticia que trascendió la ciudad fue por la muerte de dos personas que vinieron al recital del Indio. No hay una sola buena noticia de la ciudad en los medios en los últimos años. Estas cosas que parecieran que para adentro no nos golpean, en otros lados es lo único de que se habla.

-Desde el eseverrismo ¿están trabajando en propuestas, desde su mirada proponer algo distinto a los olavarrienses?

-Hay dos cosas que aprendí con la derrota. La primera era que tenía que escuchar a los vecinos. Elegí quedarme a vivir en Olavarría, porque me parece una ciudad fantástica. Esa decisión me llevó a escuchar con mucha humildad todo este tiempo a muchísima gente que me marcó errores de gestiones, políticos, personales. Y lo otro es saber que si aspiramos a ofrecer una propuesta a los olavarrienses, van a confiar en nosotros porque aportaremos experiencia a la hora de gestionar, le vamos a garantizar que no somos improvisados y que tuvimos la capacidad de abrirnos a sectores que fueron muy opositores a nosotros. Tenemos gente trabajando en propuesta de gobierno que no solamente trabajaron con Galli sino durísimos críticos míos. Y me parece que lo que viene para la ciudad es esto: es superar esa situación de que si sos kirchnerista, macrista, te califica o descalifica para trabajar en un proyecto común. Me he encontrado con muchísima gente que aportó con ideas, con capacidad, gente que volvió a la ciudad y nos puede aportar desde su experiencia nacional e internacional y hoy viven en Olavarría.

-En lo personal, a lo que a usted respecta, ¿Le gustaría ser intendente, encabezar esta nueva fuerza o la misma fuerza que están trabajando en estos años?

-Yo me fui de la Municipalidad con una enorme tranquilidad de conciencia de haber intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. Y me tomé muchísimo tiempo personal y político para saber si iba a seguir vinculado a las cuestiones locales o no. Indudablemente que el tiempo me demostró dos cosas: primero que tenía vocación por las cuestiones locales más que por otras y hoy lo digo con absoluta convicción y decisión, a mí me gustaría volver a ser intendente. Pero esto no es una decisión personal, esto es una decisión que se tiene que conjugar y no tiene que ser producto de un deseo personal. A mí me gustaría volver a ser intendente si hay una decisión de los olavarrienses de tener un gobierno que reúna esas condiciones que te fui diciendo durante todo el reportaje: un gobierno que tenga amalgama en la experiencia, amalgama en la renovación, incorpore miradas diversas y tenga un claro sentido de orden y progreso de la ciudad. El tiempo, y estos meses que son 45 a 60 días que hay que tomar una decisión, me va a permitir saber si estoy en condiciones de liderar o no un proceso de acompañar desde el lugar que me toque un proceso de este tipo. Creo que podemos representar otra cosa en la ciudad y sepa el olavarriense que si yo decidiera ser candidato lo que va a ver es un candidato que va a estar absolutamente compenetrado, pura y exclusivamente en los temas de la ciudad. Parece que Olavarría va a necesitar después de esta experiencia un intendente muy dedicado a lo que pasa diariamente en la ciudad y a pensar la ciudad de los próximos 20 años. Ninguna ciudad tiene asegurado su futuro si los que la gobiernan no están pensando en ese futuro. Hoy Olavarría perdió 3 años en radicar nuevos emprendimientos o empresas. Bueno, son 3 años donde hay un montón de pibes que no consiguieron laburo y si acumulas capas geológicas de pibes sin labor, esta ciudad es una ciudad condenada a la pobreza, y esa me parece que es una tarea enorme que tiene el próximo Intendente.