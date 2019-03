Mariano Moreno recibe la “Despedida del amateurismo de Franco Benito"

En la tarde de este martes se realizó la presentación en conferencia de prensa de la “Despedida de Franco Benito” a realizarse el próximo viernes.



El venidero viernes desde las 21:30 se realizará un festival totalmente amateur de 10 peleas con la presencia de varias de las promesas locales del deporte porque “hemos tratado de elegir las mejores peleas para el público que va a asistir” comenzó diciendo Carlos López el organizador del evento.



“El Castigador” se enfrentará en el cierre de la velada a Agustín Burgos de Tres Arroyos, pero en la previa se podrán disfrutar otras 9 peleas.



En un entretenido ida y vueltas de preguntas con los boxeadores como protagonistas, el joven de 22 años sostuvo: “Fue un largo camino y es importante estar acá, ya estoy listo para ser profesional porque para eso estoy trabajando”.



“Nos hemos preparado muy bien porque nos dijeron que ellos van al frente” agregó Franco Benito ante la consulta de Lorena Agustborde –que también será parte del festival- y luego sentenció: “yo hablo con las manos arriba del ring”.

La promesa de Olavarría, Lorena Agustborde se enfrentará a Emilia Folko y el combate de Semifondo lo protagonizarán Alexis Torres y Jesús Burgos.

“Van a ser buenas peleas, pero lo más importante y la verdadera fiesta va a ser la despedida de Franco -Benito- porque él nos ha brindado mucho al boxeo de Olavarría y se va a retirar a lo grande” afirmó López.





Además de Agustborde y de la pelea estelar, se subirán al ring Valentín Torres contra Elías Olivetto; Daniel Mansilla vs Román Mora; Sasha Bertolano vs Cintia Clar, Pablo Luna vs Sergio Ivuroud, Braian Rodríguez vs Facundo García y el “Tano” Irigoyenborde contra Joaquín García.



Los púgiles que acompañarán a Benito también opinaron sobre el paso al profesionalismo del olavarriense y todos opinaron que “llegó hasta acá porque se lo merece, llegó a fuerza de pulmón y nos pone muy contentos porque sabemos que se nos puede dar a nosotros también”.



Cuenta regresiva para un nuevo festival que contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box en Mariano Moreno y que será la “Despedida del amateurismo de Franco “Castigador” Benito”.