Aguilera tras el discurso de Galli: “Noté falta de autocrítica en los ejes que tocó el Intendente”

Luego del discurso que brindó el Intendente Municipal, Ezequiel Galli, este viernes por la mañana en el marco de apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, el concejal de Unidad Ciudadana, Federico Aguilera, cuestionó los dichos.

“Es un discurso esperable, en el cual el Intendente Municipal le da un mensaje a la ciudadanía y hace hincapié en los ejes que son positivos de su gestión”, argumentó en diálogo con Infoeme.

En un principio “se hizo mucho foco en la crisis social que vive la ciudadanía y todos los argentinos y la necesidad que ha tenido el gobierno local de reforzar la asistencia a los sectores más postergados y vulnerables”, citó.

Por lo contrario, “no se hizo foco en la cuestión económica. La crisis que sufren los vecinos es producto de las políticas económicas aplicadas por el gobierno del que forma parte”.

Al mismo tiempo “vemos que ese refuerzo o la ayuda de la asistencia social de la que se habla no es suficiente, al contrario, no alcanzan por la inflación”. Por ejemplo: “hace algunos años la gestión anterior llevo adelante el programa Hogar, entregaba un subsidio de 170 pesos para la compra de dos garrafas. Hoy con ese dinero no compras ni una sola porque cuestan 350 pesos cada una. Han quedado defesados los programas sociales”, comparó el edil.

Asimismo precisó que la solución para todo esto son “los empleos genuinos, uno de los grandes ausentes del discurso de esta mañana del Intendente Ezequiel Galli. No ha habido una planificación o un proyecto de generación de empleo para los olavarrienses”.

De este diagnóstico en adelante, dijo que “parece que vivimos en una ciudad que no tiene problemas, que hace todo de maravilla. Noté falta de autocrítica en los ejes que tocó” y sumó: “No hay proyección de un plan de viviendas municipal, una de las principales problemáticas que expresan en todo el Partido de Olavarría”.

Finalmente hizo referencia al anuncio del jefe comunal, con respecto a la construcción de un matadero en articulación con actores privados y la proyección a frigorífico en el Parque Industrial “Los Frenos”: “Venimos diciendo desde hace rato que no se puede creer que Olavarría, principal productor de la provincia de Buenos Aires, no cuente con un matadero. Esperemos que sea sincera y real la intención de abrir el espacio que ellos mismos cerraron”.