Natalia Quintero: “a mi hija no me la va a devolver nadie”

Este viernes los familiares y amigos de Morena Brendel se reunieron en Fiscalía para marchar pidiendo justicia por la adolescente de 15 años que fue asesinada en el mes de enero.

En ese marco Natalia Quintero, madre de Morena, dialogó con los medios presentes y explicó que se reunieron ya que “hoy te matan y están libres hasta el juicio, y yo no quiero que eso pase con mi hija”.

La marcha continuó su curso hasta el Servicio local, lugar en el cual: “esperamos que den la cara y digan que no actuaron como corresponde” y agregó “la menor por lo que se tiene bastante prontuario de peleas y robos, entonces yo me pregunto qué hace el Servicio Local en este caso, si cuando no mandas a tu hijo a la escuela ya van a tu casa”.

“Siento ausencia por parte del Servicio Local, nunca se acercaron a hablar conmigo”

Natalia contó que para ella “no tenía ninguna necesidad de matarla, con agarrarse de los pelos ya estaba el problema”.

Al ser consultada sobre el apoyo de los sectores políticos, comentó: “nosotros pedimos seguridad para todos los olavarrienses” y agregó “hubiese sido bueno que la gente lo hubiera visto a Galli aunque sea diciendo que nos acompaña en el sentimiento”.

“Yo subí una foto de que Morena estaba con Galli cuando estaba haciendo la campaña, y la gente me dice que somos unos títeres de él”

Quintero indicó que en la publicación “la gente me ponía en la foto que no espere nada, que no se va a acercar, que lo que quería era tener el voto de nosotros, que ahora la gente no le importa”.

“Él es el responsable de la seguridad de todos nosotros. Hoy en día un menor te pega un tiro o te apuñala y nadie te paga con nada” agregó.

Siguiendo con el tema de la seguridad, la madre de Morena hizo hincapié en que “hay gente que no viene a las marchas porque tiene miedo de que la chica todavía anda en el barrio. Yo me mudé, pero mis vecinos siguen viviendo ahí”.

Para concluír, señaló que “mi hija más chica viene pensando que pedimos justicia para que nos devuelvan a su hermana” y agregó “el día de mañana va a saber que su mamá hizo justicia por Morena”.

Cabe destacar que, aunque no estaba previsto, la marcha finalizó en el Palacio “San Martín”, donde esperaban ser recibidos por Ezequiel Galli, pero “nos pidieron el número y dijeron que en la semana nos iba a llamar”.