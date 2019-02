Red Solidaria: "los alimentos recaudados no alcanzan para todas las familias"

El pasado domingo, en la Plaza “López Camelo” se realizó el festival a beneficio de Red Solidaria, se presentaron varios artistas y el público se acercó con alimentos no perecederos.

Unas 150 personas se convocaron en el lugar a disfrutar de los distintos artistas y muchas colaboraron con alimentos, ya que la iniciativa era brindar asistencia a más de las 370 familias que acude a Red Solidaria.

Al respecto, el referente de Red Solidaria, Ramón Leguizamón manifestó que "nos ayuda para continuar juntando y poder llegar a entregar las bolsas en marzo, pero con el festival no recaudamos para el total de las familias"

Más allá de que no se logró juntar alimentos para todas las familias, este evento ayudó, ya que Red Solidaria viene de varios meses de no poder entregar el total de las bolsas de alimentos a quienes brindan asistencia. El mes pasado informaron que no lograron recaudar alimentos para repartir entre quienes lo requerían.

La colecta de alimentos continuará en la sede de Red Solidaria ubicada en San Martín e Independencia de lunes a viernes de 9 a 11 horas o de 14 a 16.