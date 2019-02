Hermanos Cairo: “hay personas que están detenidas y no se les encontraron drogas”

Este domingo el abogado Emmaunel Barrionuevo dialogó con el diario El Tiempo de la vecina ciudad de Azul sobre la situación de la causa donde se encuentran implicados los hermanos Cairo de nuestra ciudad.

Se trata de los cuatro detenidos por ser presuntos integrantes de una organización delictiva, luego de los allanamientos realizados en Olavarría y en la ciudad azuleña el pasado mes de noviembre.

Los cabezillas de la supuesta banda fueron identificados como Marcos Aarón Cairo de 43 años y Pablo Rubén Cairo de 39, los cuales se encuentran detenidos en Marcos Paz y Ezeiza.

El abogado Emmanuel Barrionuevo señaló que “a partir de esos allanamientos que se hicieron el día 13 de noviembre del año pasado, el caso fue presentado a la opinión pública como que había sido desbaratada una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. Además, se dijo que esta banda operaba de manera organizada y sistemática. Pero esas hipótesis en que desde la Acusación aún se continúa trabajando no tiene ningún tipo de sustento probatorio si se toman en cuenta los elementos que se encuentran incorporados a la causa”.

“La Policía llevó adelante esta investigación donde no se han encontrado pruebas que incriminen a mis defendidos en los delitos que les imputan. La causa se llenó sólo con conjeturas que la propia Policía realizó. Pero en concreto no hay nada. Y la Justicia, de alguna manera, pareciera creer en esa hipótesis que carece de elementos sustentables que debieran ser considerados en la causa como pruebas” agregó.

El abogado también comentó que una de las pruebas reside en escuchas telefónicas donde “no hay nada. No se nombra la palabra droga ni el precio de una supuesta comercialización, tampoco surge que se pacte entre quienes ahora se encuentran detenidos un lugar de entrega de estupefacientes”.

Sobre la situación de los hermanos Cairo refirió que “se habló, cuando esto salió en los medios, de la existencia de una asociación ilícita, de lavado de activos, pero la realidad, y lo que llama la atención, es que las imputaciones realizadas no tienen nada que ver con las pruebas reunidas en esta investigación”.

En relación a los allanamientos realizados en el mes de noviembre, Barrionuevo indicó: “encontraron autos que les pertenecen a distintas personas. Y sólo hallaron estupefacientes en algunos allanamientos. Los procedimientos se hicieron en trece propiedades. Pero hay personas que están detenidas y no se les encontraron drogas”.

Al respecto, mencionó lo que sucedió con Marcos Cairo, uno de sus defendidos: “en una quinta que no le pertenece, se le secuestró -supuestamente- cocaína en su poder. Pero él después, cuando fue indagado en el Juzgado, denunció que esa droga le había sido plantada por la Policía”.

“Los imputados han denunciado que les fue plantada la droga al momento de los allanamientos. Entre todos los procedimientos se secuestraron sólo 150 gramos de cocaína y está denunciado que buena parte de esa droga fue plantada”.

El abogado agregó que “básicamente sostengo que existen irregularidades que fueron planteadas por los propios imputados en las indagatorias. Pero esos dichos no fueron tomados en cuenta desde la Justicia y hasta ahora no se han investigado las hipótesis denunciadas por ellos. Simplemente se han tomado en cuenta algunas presunciones y conjeturas hechas por la Policía, en el marco de una investigación que ya tiene cuatro años. Y el propio tiempo transcurrido habla por sí solo de que no han encontrado nada”.

Con relación a otro de sus defendidos, el abogado sostuvo que cuando su domicilio fue allanado en Olavarría ese hombre no estaba presente y que por ese motivo concurrió a sede policial en tres oportunidades. La última vez que fue, quedó detenido.

Finalmente, Barrionuevo sostuvo que en este caso en particular “no hay nada que pueda ser probatorio de la existencia de una banda organizada. Lo único que la Policía encontró es que estas personas, en algunos de los casos, tenían una relación de amistad o que se conocían entre sí. No hay un solo testigo civil que haya declarado que acá funcionaba una organización delictiva dedicada a vender drogas”.

Fuente: Diario El Tiempo - Azul