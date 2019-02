Guillermo Casas: “Hay una crisis más profunda que la de 2001”

En la jornada de este viernes, se desarrolló en Olavarría el “pre-congreso” del Partido Obrero en la ciudad, de cara a lo que sucederá en el mes de abril. En ese marco, Infoeme dialogó con el dirigente nacional de izquierda Guillermo Casas de los temas que ocuparán la campaña de cara a las elecciones.

Teniendo en cuenta el proceso electoral, señaló que es “particular” dado que “el proceso electoral no cancela la crisis, sino que se va a desarrollar y profundizar”.

En este sentido, indicó que “es económica, política y social. Desde el punto de vista social es catastrófico: están cerrando empresas, salarios que cerraron 20% debajo del costo de vida, ataque a las jubilaciones, vivienda popular en crisis, con el agravante de los créditos UVA que son impagables”. Y continuó al señalar que hay “parálisis de la obra pública, destrucción de la educación y la salud. Es un panorama de plan de guerra contra los trabajadores y el pueblo. Lo lleva adelante Macri, los gobernadores y el paraguas de la orientación del FMI. El problema central es desarrollar la energía de los trabajadores en su conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas”.

Incluso, comparó esta crisis y la manifestó como una continuidad del 2001. “Esto es un desarrollo, una manifestación de que la crisis del 2001 nunca se resolvió”. Más allá de lo sucedido en la última gran crisis en Argentina, indicó que “tarde o temprano apareció el problema histórico: la dependencia a la deuda externa impagable. Y este gobierno hizo un descalabro con todo lo que quedaba. Ahora es una bomba de tiempo. Hay una bicicleta financiera insostenible, podemos volver al default”.

Y fue más allá: “hay una crisis más profunda que la de 2001, por el contexto mundial. En 2001 no había una guerra comercial, Estados Unidos al borde de la recesión, China que ya no crece tanto, Europa al borde de la explosión, ni hablar Latinoamérica. En 2003 había viento de cola con commodities, por ejemplo. Ahora ya no está con el mercado internacional”.

Pensamos que vamos a ver la luz del túnel y el túnel es cada vez más largo.

Con respecto al rol de los trabajadores, Casas dijo que “tiene que pararse en la organización donde le toca trabajar, dar la batalla para superar las direcciones burocráticas de los sindicatos, de impulsar la deliberación de asambleas en Congresos. Esto hay que movilizarlo en la calle con huelgas”.

Si echan trabajadores, hay que tomar las empresas hasta que reincorporen.

Finalmente, ante la consulta acerca del rol del Frente de Izquierda en las elecciones, Casas señaló que “hay una gran responsabilidad, y oportunidad, el FIT ha conquistado un lugar, y alrededor de ese lugar tenemos que procurar la mayor unidad posible para plantear un tercer bloque. Ni el gobierno que pacta con el FMI y plantea una guerra contra los trabajadores, ni la oposición que busca revisionar el pacto del FMI para pagar y un plan de guerra contra los trabajadores”.

“La izquierda tiene un planteo que es claro: que la crisis la paguen los capitalistas, romper con el FMI, desconocer la deuda, nacionalizar la banca y desenvolver todas las reivindicaciones sociales. Eso lo tiene que hacer ya. Eso requiere un acuerdo integral” finalizó.