Una familia pide un lugar provisorio para vivir tras un incendio

Una familia perdió todas sus pertenencias tras el incendio de su vivienda en Juan XXIII 851. El siniestro ocurrió durante el día martes y desde ese entonces buscan un lugar para vivir hasta poder reconstruir la casa.

Adriana Pizzano se comunicó con Infoeme para solicitar la ayuda de la comunidad en el desafío de conseguir una vivienda provisoria. Ella está embaraza y tiene fecha de parto para dentro de 15 días cuando está previsto que nazca su cuarto hijo. Tiene tres niños más de 14, 8 y 5 años.

Contó que desde el día del incendio “vivo en el comedor de mi mamá, pero no podemos estar todos acá”. Resaltó la ayuda de la gente que la asiste con cosas para ella y sus hijos pero la preocupa la falta de un espacio físico.

“Tengo que buscar por mis propios medios porque la Municipalidad no me ayuda. Lo único que me dan es materiales para levantar dos paredes y el techo. Hay partes que hay que seguir arreglando porque es poner lo nuevo sobre lo viejo”, afirmó Adriana.

Agradeció la ayuda que le brinda mucha gente pero insistió en la necesidad de una vivienda: “Vino un arquitecto y me dijo que para reconstruir no está. Es para tirar la casa y hacerla de cero”.

Ante este panorama, Adriana contó que necesita materiales y una casa para vivir momentáneamente. “Prácticamente estoy en un situación de calle con los nenes y el Municipio no tiene una casa para prestarme. Sé que hay casas en el Pickelado y en otros barrios pero a mí no me pueden prestar nada”, agregó.

La situación de Adriana se complejiza al cursar un embarazo avanzado: “Tengo control el día martes, desde el incendio que no he ido. No paré. El viernes pedí prestada una SUBE y me fui con los chicos al centro a hacer los documentos. Salgo con los tres nenes, ando así para todos lados”, describió.

Quienes deseen ayudar deberán comunicarse telefónicamente al 2284 219950