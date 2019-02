Olavarría sin Turismo Carretera: Mazzacane se fue muy molesto

Tal cual lo había adelantado Infoeme , el Turismo Carretera no estará en el “Hermanos Emiliozzi”. El AMCO y el Municipio no pudieron garantizar la importante cifra de dinero que pretendía llevarse la ACTC.

Finalmente, tras una reunión entre dirigentes de la ACTC, el AMCO y el Municipio llevada a cabo este viernes, se confirmó la negativa de la llegada del TC en Olavarría. Según la información que manejaba este medio la carrera era inviable desde lo económico, pese a que la ACTC había salido a adelantar -horas previas- que "La Máxima" estaría en la ciudad el 8 de septiembre. Por eso, Mazzacane se fue muy molesto.

A la reunión, a la que asistió el presidente de la ACTC junto con García Ballón, también se presentaron el presidente del Amco y el intendente Ezequiel Galli. La propuesta era muy similar a la del año pasado, pesos más pesos menos, pero que ya había resultado desfavorable en 2018 para el AMCO.

El Municipio ofreció, como es habitual, correr con los gastos de la organización de la carrera; sin embargo, el ente regulador local no está dispuesto para ser la garantía entre ambas partes, ni tampoco garante en las cifras que planea la ACTC. Una cifra libre de gastos que superaría los 8 millones de pesos.

Ante esta negativa, Hugo Mazzacane no sólo se fue muy molesto, sino que (off the record) aseguró que deberían haberle avisado antes para no hacerlos viajar de gusto, "un papelón", culminó.

La reunión, además, arrojó otra (sorpresiva) confirmación: tampoco habrá fecha de TC Mouras en nuestra ciudad durante 2019.