Último Festival del año en el estadio de El Fortín

Llega el último festival boxístico del año en el Club El Fortín que cerrará la velada con la presentación de Franco “Castigador” Benito.



En el recinto “fortinero”, Franco Benito volverá a subir el ring dentro del ámbito profesional para cerrar el último encuentro del año fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo.



“El Castigador” cerrará el festival enfrentándose a Sergio “Coco” Quintana dentro de la categoría Súper Ligero a 4 rounds.



Además de la presentación del púgil del gimnasio de Fabián Benito, habrá un total de 10 peleas amateurs con la presencia de Lorena Agoutborde frente a Sol Rodríguez de Laprida.



El resto de la velada será:



Agustín Burgos (Tres Arroyos) vs. Cristian Roda (San Francisco Solano)

Braian Pérez (Olavarría/Benito Juárez) vs. Gustavo Ángel (Laprida)

Diego Martínez (Cucarese Box de Olavarría) vs. Ezequiel Jara (Laprida)

Alexander Farías (Tito Videla Box de Olavarría) vs. Sergio Paredes (Daireaux)

Sasha Bertolano (Barragán Box de Olavarría) vs. Jakeline Campos (Tito Videla Box de Olavarría)

Cristian Cavia (Hinojo) vs. Pablo Márquez (Laprida)

Pablo Luna (Matadero Box de Olavarría) vs. Elías Olivetto (Otto Box de Olavarría)

Sofía Medina (Barragán Box de Olavarría) vs. Cintia Clark (Laprida).