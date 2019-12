Martín Guzmán en Economía y Matías Kulfas a Producción

Con un gabinete de 21 ministros, Alberto Fernández dará inicio a su mandato presidencial en los próximos días.

Una de las mayores incógnitas se centraba en el área económica. De acuerdo a lo que publican medios nacionales, Martín Guzmán será “super ministro de Economía” y tendrá a cargo la negociación de la deuda externa.

Matías Kulfas en tanto, ocupara la cartera de Producción, pieza clave de la administración que iniciará Alberto Fernández desde el 10 de diciembre.

Guzmán es doctor en Economía, trabaja junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz y edita el ournal of Globalization and Development.El futuro ministro tiene contactos en Wall Street y en el Fondo Monetario Internacional, y propuso a Alberto Fernández una “fórmula argentina” de negociación de la deuda externa que permita ganar tiempo para no caer en default e iniciar así un ciclo de crecimiento lento.

Alberto Fernández evaluó la inexperiencia política de Guzmán versus su conocimiento académico y sus relaciones en el mercado financiero de Manhattan, y optó por designarlo como super ministro de Economía. Esta elección ministerial, clave para el futuro del gobierno peronista, fue respaldada por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

Matías Kulfas manejará la cartera de Producción. Kulfas tiene experiencia política -perteneció al Grupo Callao-, es doctor en Ciencias Sociales de Flacso, trabajó en el Ministerio de Economía, en el Banco Nación y en el Banco Central. Conoce como funciona el poder y aceptó sin apretar los dientes cuando Alberto Fernández le anunció que Guzmán ocuparía Economía en su lugar.

Fuente: Infobae