Se negó a declarar y pidieron la detención de un joven que fue sorprendido robando

El juzgado de Garantías local deberá resolver en las próximas horas si dispone o no que se formalice la detención de un joven de 18 años, que fue sorprendido intentando robar en un departamento del microcentro local.

El caso se registró en horas de la madrugada en un complejo de departamentos ubicado sobre Lavalle al 3100. Allí, según afirma la hipótesis central del caso, el acusado trepó una reja de más de 2 metros y luego rompió la ventana de un domicilio.

La captura fue llevada a cabo por agentes del Comando de Patrullas, que lo encontraron en el lavadero de un departamento

Cada uno de esas situaciones ahora son los agravantes de la imputación en su contra. Tal es así que los investigadores consultados por Infoeme narraron que el joven se encuentra acusado por el delito de “robo doblemente agravado por efracción y escalamiento”, todo en grado de tentativa in fraganti delito. En la mañana de este jueves se realizó la audiencia en términos del artículo 308 del Código Penal en el que se anotició al joven de cada una de las actuaciones en su contra, además de brindarle la posibilidad de que dé su versión de los hechos. No obstante, esto último no se dio ya que el joven optó por no declarar.

Posteriormente desde la fiscalía Nº 7 del doctor Christian Urlézaga se elevó el planteo ante el juzgado de Garantías para que se convierta en detención la aprehensión del joven que se encuentra alojado en la comisaría Primera.