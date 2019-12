El hombre de la noche fue Agustín Brocal, quien con un bombazo igualó el juego y luego desde la línea estableció la diferencia definitiva. “Tuvimos poca efectividad, muchas pérdidas y me parece que nos pesaron las piernas después de una gira muy dura, donde todos tuvimos que poner un plus más y eso se nota, por más que hayan pasado unos días; además ellos nos hicieron un buen planteo, hubo un poco de todo. Hoy sacamos el corazón y nos llevamos un triunfo importante; creo que nos merecíamos terminar la primera fase así”, fueron las primera palabras del chaqueño.



El equipo de Chicilcoy planteó una defensa en zona que Estudiantes nunca pudo abrir, al respectó Toti opinó “Creo que pocos equipos nos van a hacer ese planteo… la verdad que hoy no estuvimos efectivos sino creo que al partido lo hubiésemos definido antes, porque la realidad es que solemos meter más triples y hoy tuvieron la suerte ellos que erramos. Ellos siguieron con ese planteo y les resultó, porque fueron palo y palo hasta el final”.



Por su parte, Ignacio Galardo mencionó: “Fue un partido con mucho errores y muy bajo de efectividad, y eso provocó que Racing, que es un equipo muy peligroso y con muy buenos jugadores, nos hiciera el partido que nos hizo. No nos sentimos cómodos, pero más allá de eso cometimos muchos errores”.



Luego el internó agregó: “teníamos que cerrar el partido como sea, mantener la casa invicta y gracias a Dios lo pudimos cerrar” y en cuanto a las ausencias por lesión comentó “cada uno tiene que dar un poquito más de lo que venimos dando para ayudar al equipo y disimularlas”.



En tanto que Gustavo Fernández definió al juego como “Un partido chivo, que en definitiva lo jugó mucho mejor Racing que nosotros, eso está claro”. Ya analizando el partido agregó “Arrastramos un desgaste muy grande y podía pasar que nos presentáramos así en el campo, con desconcentraciones, no siendo certeros, no jugando bien; tuvimos nuestros momentos de buen juego, pero no los pudimos concretar con efectividad. Hubo un cambio defensivo del primer tiempo al segundo que nos permitió estar siempre en partido y después pasa lo que pasó; ellos también tendrían que haber tenido la contundencia para cerrarlo y no supieron o no los dejamos y eso también habla de nosotros”.