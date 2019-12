Premio al esfuerzo: “Fue un año difícil, pero lo estoy cerrando bien”

El pasado sábado se corrió una nueva edición de la Maratón SEM, esta vez sobre la distancia de 4 y 8 kilómetros y como en muchos de los años los ganadores fueron Cecilia y Gustavo Fernández.



Acostumbrado a subir al podio y no tanto a dar notas, Fernández dialogó con la prensa al igual que Lucrecia Iturburua, tercera entre las Damas pero que cerró un gran 2019.



“Uno trata de no castigarse tanto en la carrera, tiene que seguir en la semana” justificó el ganador por haber pasado la primera vuelta algunos metros por detrás de Landaburu, Conde y Magallanes para después agregar: “Pude hacer una pequeña ventaja en la segunda vuelta y me alcanzó para llevarme otra vez la SEM".



Con su compañera de vida y de pasión bien cerca y con parte del equipo de corredores también acompañando, Fernández destacó: “Esta carrera es parte de nuestro calendario todos los años, lo mismo la Vuelta al Municipio, o las que va a organizar ahora Deportes de 3000 metros en el verano porque nos gusta mucho correr acá”.



Llegando al fin de 2019 y sin la posibilidad de decir presente en la carrera de los dos años “porque tengo que trabajar”, Gustavo Fernández realizó un breve balance del año: “No fue un año fácil, a mitad de temporada no tuve continuidad, una lesión importante me dejó sin carreras por un tiempo, pero por suerte ahora lo estoy cerrando bastante bien porque vengo mejorando los tiempos".



Por otro lado también anticipó lo que será el 2020: “esperamos una buena pretemporada, aunque por una cuestión económica no vamos a poder ir a la altura y el 11 de enero empezamos en Trenque Lauquen” dijo el ganador de la carrera solidaria de SEM.



También de lo que pasó y de lo que vendrá habló Lucrecia Iturburua que poco a poco comienza a ubicarse en los podios de diversas carreras.



“Fue un gran año, con el equipo que dirige Mauricio Olivera estamos muy contentos, hemos logrado muchas cosas este año, pero no perdernos el objetivo que es disfrutar cada carrera” comenzó diciendo la atleta que terminó tercera el pasado sábado para después decir: “Ahora vamos por un 2020 lleno de cosas y mucho progreso que entre otras cosas me tendrá representando a Colonia Hinojo, a Olavarría y a los sueños de mucha gente en la Media maratón de Nueva York el 15 de marzo”.



Párrafo aparte para la empleada de un supermercado, madre de 5 hijos y destacada atleta: “No podría hacer nada sin mi familia, mis hijos son mi gran pilar en cada carrera siempre pienso que están ellos en la llegada y merecen que les dé un ejemplo”.



“Es mucho control mental, es pensar lo que uno quiere, día a día es un sacrificio enorme entrenar pero siento que tengo que darle el ejemplo a mi familia para que logren las metas en la vida” sentenció Iturburua que entre los logros destacados del 2019 se encuentra el primer lugar del Héroes Raid Series que llegó a su fin en Tandil.