Inauguraron la muestra #72

El pasado domingo por la tarde, el Centro Cultural “San José” dio la bienvenida a la muestra #72, con una fuerte intervención local.

Se trata de una exposición que reúne las obras de los y las olavarrienses Marisol Rekofsky, Gabriela Chantir, Gabriela Niebla, Fernanda Sallies y Javier Bou, con eje en la fotografía y el diseño.

Durante la apertura – encabezada por el director del Centro Cultural, Benjamín Aitala – los y las artistas locales pudieron detallar de que trata cada muestra:

Sala 1: Marisol Rekofsky

Marisol Recofsky a través de sus obras intenta “transmitir las emociones que atravieso con algunas situaciones que se vuelven inspiradoras para mí: la fuerza de las mujeres, la inmensidad de la naturaleza, y las pequeñas grandes situaciones de la cotidianeidad”.

“Gran parte de mi inspiración surge de la fuerza de las mujeres. De ese despertar que venimos gestando hace tanto tiempo. Me inspira la resiliencia que hemos logrado desarrollar, el abrazo colectivo entre nosotras, la pasión con la que decidimos transitar la creación de un futuro más justo”, agrega.

“Me atrapa también a belleza de la naturaleza y la creación de universos imaginarios, disfrutando de crearlos, apreciarlos y expresarlos con mi arte”.

Sala 2: Gabriela Chantir

“En esta muestra quiero compartir trabajos de hace muchos años y también las últimas obras, en una cronología que para mí es importante”, relata Gabriela Chantir.

La artista fundamenta que la muestra no tiene texto porque “el lenguaje es mente, los niños con los que trabajo, un gran porcentaje de ellos no adquiere el lenguaje verbal y como fonoaudióloga mi principal objetivo terapéutico con estos niños es que puedan comunicarse. Frente a esta realidad es importante empezar a conocer y poner en uso otras formas de comunicación que no tiene que ver con el lenguaje verbal. Mi objetivo es estimular habilidades sociocomunicativas”.

“Las pinturas que muestro, dos son del agua del arroyo y las otras de flores y hojas de mi jardín”, cuenta.

Sala 3: Gabriela Niebla – Fernanda Sallies

Gabriela Niebla a través de “Manual de instrucciones” busca “interpelar al espectador acerca del consumo, la violencia, el placer, el deseo, el sexo, y cómo influyen en nuestras conductas, en nuestras maneras de ser y hacer”.

“Se trata de una obra que plantea interrogantes para intentar repensar aquellos discursos hegemónicos que quizás nos alejan de lo que verdaderamente somos”, manifiesta sobre su muestra.

Mientras que, Fernada Sallies en su muestra denominada “Latente”, explica que “cada imaginario, se compone, en gran parte, de paisajes que habitamos y experiencias adquiridas, que suscitan diferentes emociones”.

En sus obras “las canteras, fábricas, médanos, lugares u objetos abandonados, son imaginariamente ricos y atractivos para generar historias”.

“En mi trabajo trato de plasmar estas posibles escenografías de lo visto y vivido, como si fueran recuerdos o sueños, en los que puede aparecer algún elemento discordante con el paisaje o viceversa. Estas imágenes serían como “equívocos” del recuerdo, o que se ha transformado el propósito de su existencia. En toda escenografía, se espera que algo haya acontecido o esté por suceder. El “aquí y ahora” de la escena lo completa el imaginario del espectador”, define la propia artista.

Sala 4: Javier Bou

El fotógrafo Javier Bou presenta “una serie de fotografías en donde trabajo sobre dos temáticas: la contaminación y Halloween, estas últimas realizadas en la celebridad de 2018 y 2019, en donde se divide en dos conceptos, las ninfas del bosque y los demonios”.

Bou, no realiza edición en sus fotografías, todos los efectos que logra son en vivo, a través del armado de la escena, la iluminación y el uso de elementos escenográficos, con la colaboración solo de una maquilladora y un estilista.

Es egresado de la carrera del profesorado de Artes Visuales y ha realizado diferentes cursos y actividades y capacitaciones artísticas.