Un olavarriense protestó en Azul para que atiendan a su hijo detenido

“Yo como padre lo puse a disposición de la justicia, y hoy la justicia no me responde de la misma forma. Me lo dejó inválido y 6 meses después sigo pidiéndole por favor que curen a mi hijo”. El testimonio con Infoeme pertenece a Roberto Almeida, quien en la mañana de este martes se presentó en la sede del Departamento Judicial de Azul, donde realizó una protesta en pedido de mejores atenciones y respuestas acerca de la condición de su hijo, quien se encuentra detenido desde hace ya varios meses en la Unidad Nº 38 de Sierra Chica.

“Hace 6 meses que mi hijo comenzó un calvario”, comenzó a relatar el hombre desde la vecina ciudad. A mediados de año, más precisamente en el mes de junio, en una sede carcelaria se registraron diversos incidentes que culminaron no sólo con reclusos heridos, sino también agentes penitenciarios. Según denuncia, en ese marco su hijo Franco, quien se encuentra cumpliendo una condena de 17 años por el homicidio de una remisera, sufrió distintos impactos de arma de fuego que habrían sido disparados por agentes de seguridad.

Según narró el hombre, esas agresiones le generaron la pérdida de dedos de un pie y severas lesiones a la altura de la rodilla, situación por la que hoy en día no puede caminar con normalidad. Inclusive envió a este Diario distintos videos en los que se puede ver la gravedad y las secuelas de esas lesiones, los cuales no serán reproducidos por cuestiones de decoro debido a la crudeza de esas imágenes. “No les interesa curar a mi hijo”, se despachó y narró que su principal temor es que todo se agudice aún más, ya que su hijo estaría registrando diversos calambres y otra serie de síntomas que ellos lo vinculan con una posible infección.

A la par, dio cuenta de una serie de certificados y estudios que obrarían en la denuncia y que darían cuenta de que una persona en la condición de su hijo no puede seguir en un ámbito carcelario la recuperación. “Somos los únicos que estamos pagando una doble sentencia, la condena y la invalidez que le generaron”, se quejó. “No lo podés dejar inválido”, concluyó direccionando su mensaje hacia la justicia. Por último detalló que en las próximas horas seguirá atento a las novedades que surjan y en caso de no tener respuestas volverá a protestar hasta que lo escuchen.