“Fue uno de los partidos donde mejor hemos jugado”

Estudiantes derrotó a Deportivo Viedma en su último partido del 2019, jugó su mejor partido de la temporada y tras la importante victoria, los protagonistas dialogaron con la prensa.



Agustín Brocal, el goleador, Enzo Machuca, la sorpresa, y Gustavo Fernández, el ideólogo, dejaron sus impresiones tras la victoria.



“Creo que teníamos que jugar esta clase de partido, teníamos enfrente a un gran equipo, con el cual nos disputábamos el “1”, venían jugando muy bien y con jugadores con un nivel de confianza muy alto, así que sabíamos que teníamos que jugar así y por suerte se nos dio”, comenzó diciendo Agustín Brocal, quien con 29 puntos y una valoración de +31 fue el MVP de la noche.



Al momento de indicar donde estuvo la clave de la tremenda victoria, el chaqueño mencionó: “la clave, fue ir de atrás para adelante. Hicimos buena defensa, no le permitimos desarrollar sus características, que son buenas y varias. Por suerte lo supimos mantener y tener una buena efectividad que nos mantuvo arriba durante todo el partido”.



Ante la consulta si fue el mejor partido del albinegro en lo que va de la temporada respondió: “Sí… por la importancia que tenía este partido, por el rival y por la forma en la que jugamos”.



Fueron varios los puntos altos del equipo, a lo ya mencionado realizado por Brocal hay que sumarle la entrega y los triples oportunos de Matías Sesto, el trabajo de De’Marco Owens (18 puntos y 12 rebotes), las bombas de “Pato” Rodríguez y el desparpajo de Enzo Machuca, quien debutó con la casaca del “bataraz” luego de tres entrenamientos.



“La verdad que no me esperaba un partido así, el equipo jugó muy bien ante un gran rival, estamos muy contentos”, fueron las primeras palabras del cordobés, quien luego agregó: “fue todo muy rápido, llegué el martes estuve a prueba unos días y se confirmó el viernes que jugaba. Estuve dudoso de venir pero por suerte lo pude hacer”.



“Muchos nombres nuevos, muchas caras nuevas, jugadas nuevas, mucho táctico. Por un momento me costó pero los compañeros y el cuerpo técnico me dieron confianza, estoy muy contento” fueron las palabras de quien llegó para reemplazar a Jeremías Sandrini, pero que sin dudas se quiere quedar…



En tanto que, Gustavo Fernández consideró “fue uno de los partidos donde mejor hemos jugado, con mucha agresividad, mucha concentración, deseándolo desde el inicio. Eso me deja tranquilo porque es como que el equipo sabe que hay rivales que te marcan cómo vas a estar”.



Esta clase de partidos son los que se empiezan a jugar mucho antes del salto inicial, de esos que se piensan y se ponen como objetivos. “Lo teníamos hace rato en la cabeza… algo de lo que hablábamos, cuando podíamos porque no queríamos saltar partidos, era esto: probarse contra estos equipos, este es un equipo muy bueno, con un técnico excelente que hace jugar muy bien a sus jugadores y a sus equipos y para nosotros era una prueba, nos pone re bien, muy contentos asimilarla de esta manera. No dice nada todavía pero, a su vez, sabemos que dice bastante para nosotros”.



El “Lobito” le dedicó un párrafo a Enzo Machuca quien respondió con solvencia luego de tres entrenamientos: “Eso habla muy bien de él… tiene carácter, tiene el deseo de mostrarse; lo tuvo desde el inicio, vino a probarse, no todos los jugadores lo hacen, a mostrar quién era, cómo era y nos convenció y de hecho lo mostró dentro de la cancha esta noche”.



Por ultimo contó una intimidad, un mensaje que bajó en la charla técnica: “En la charla le dije que tenemos 27 días de descanso, desde hoy hasta el próximo partido, por lo que no había ninguna excusa para no dejar el alma ahí adentro, otra veces nos encuentra con partidos cada dos días, no había ninguna excusa para no estar predispuestos de esta manera”.



Luego de la victoria, el plantel de Estudiantes fue licenciado hasta el próximo 27 del corriente donde volverán a encontrarse para comenzar con los entrenamientos previos a un enero súper cargado de partidos que servirán para prepararse para el Súper 4 que, según palabras del entrenador, “estamos muy deseosos de jugarlo”.