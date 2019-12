Ezequiel Galli: “Tenemos que achicar la maldita grieta y pensar en políticas para la ciudad”

El pasado jueves por la noche, Ezequiel Galli asumió por segunda vez la intendencia de Olavarría, para el periodo 2019-2023.

Tras el discurso, dialogó con los medios presentes, y se mostró “muy emocionado. Ver este salón colmado de gente, amigos, vecinos, me deja muy contento y con muchos desafíos por delante. Es uno de los días más lindos de mi vida”.

Al igual que a lo largo del discurso, el jefe comunal agradeció a su familia que “me bancaron mucho durante estos cuatro años, y me van a tener que seguir bancando durante los próximos cuatro, y la verdad es que sin la familia no hay forma, sin mi esposa, mis hijos, mi hermana, mi madre y mis suegros” y agregó a “la memoria de mi viejo que siempre está presente y es mi ejemplo a seguir”.

Las palabras elegidas para esbozar en la asunción hablaron de un trabajo conjunto con la oposición. En este sentido, Galli señaló que “tenemos que achicar la maldita grieta y empezar a pensar en políticas para la ciudad. Como recién me decía Eduardo, que no sea parte de un discurso y que sean hechos, y estoy convencido de que será así”.

“Siempre la salud, la educación y la seguridad son prioridades básicas, y apuntamos a eso. Pero obviamente tenemos que apostar a seguir creciendo, a recuperar mucho que hay que recuperar” continuó, mientras que comentó que “siempre son finitos los recursos. Ser Intendente se trata de administrar recursos finitos”.

Al ser consultado sobre los cambios que hubo dentro del Gabinete, detalló: “es prácticamente el mismo equipo que me acompaña. Hilario va a ser el Secretario de Gobierno porque Ernesto tomó la decisión de jubilarse y terminar su carrera, y yo valoro mucho el apoyo de Ernesto durante estos años. Lo de Germán es un reconocimiento al trabajo que viene haciendo, y me parece que es una figura importante para el trabajo diario”.

El escenario político actual lo ubica a Ezequiel Galli como uno de los espacios fuertes que aún continúa en manos del macrismo. Sobre su futuro político también se tomó un tiempo para hablar: “yo soy parte del macrismo, del Pro, parte de la mesa del Pro y voy a seguir pensando de la misma manera. Hoy nos toca ser oposición en Provincia y Nación, y voy a ser parte de esa oposición responsable” y agregó “vamos a seguir trabajando en la construcción política de cara a los dos años hasta las elecciones intermedias”.

Yo soy de este espacio, nací en este espacio y voy a seguir en este espacio, defendiendo todo lo que se hizo y el legado

Para finalizar, al ser consultado sobre la figura de Alfonsín como un punto de encuentro entre su pensamiento y el de Alberto Fernández, el Intendente concluyó: “Alfonsín es el padre de la democracia, y ha dejado frases que realmente son para escribir un libro, y uno se siente muy identificado con el legado que dejó para la democracia. Creo que la frase caía justo para el discurso y tenemos que apuntar ahí”.