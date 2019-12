Estudiantes se prepara para el Súper4: conoce rivales, pero no fecha y lugar de disputa



Luego de conocerse los cuatro clasificados al Súper4 y mientras se preparan para terminar el primer semestre de la temporada 19/20, el sitio especializado Uno contra Uno realizó un informe sobre cada equipo.



El torneo otorga el boleto a la Súper Copa 2020, torneo que brindará una plaza a la próxima Liga Sudamericana tendrá su tercera edición en el mes de febrero con la participación de Barrio Parque, Deportivo Viedma, Oberá y el “bataraz”.



A continuación el informe completo de Uno contra Uno web:



“Los ganadores de las cuatro divisiones de la primera fase en un mini-torneo, que todavía no tiene fecha ni sede definidas, se cruzarán entre conferencias para disputar la semifinal a partido único. Será el “1” de una conferencia ante el “2” de la otra. De esta manera, una semifinal será Barrio Parque (1 Norte) vs. Deportivo Viedma (2 Sur) y la otra Estudiantes (1 Sur) vs. Oberá (2 Norte).



Los ganadores pasarán a la final y el vencedor de dicho partido, además de adjudicarse el título de campeón del Súper 4, se quedará con el boleto a la Súper Final. Este es otro torneo a partido único que cruza al vencedor del Súper 4 con el de la final de La Liga Argentina para definir quién disputará la Liga Sudamericana en 2020.



Barrio Parque (Córdoba) - Noroeste



El conjunto cordobés fue el primer clasificado al Súper 4 y lo hizo de manera contundente. Pese a un arranque de primera fase irregular -en la que perdió dos de los primeros cuatro encuentros- a partir del quinto logró establecerse como una de las ofensivas más fuertes del certamen y ganó siete juegos de manera ininterrumpida.

Barrio Parque lidera la tabla de mayor cantidad de triples convertidos por partido, con 11.1, y tiene como líder en ese rubro a Agustín Jure con 3.1 por juego y una efectividad del 57.8%, quien también comanda la liga en ambos apartados de manera individual. Santiago Ferreyra es otro de los que está entre los mejores lanzadores de dobles: tercero con 73.7%.

Sin embargo no podemos dejar de lado el gran aporte de Gabriel Mikulas al equipo. El ex Atenas, Peñarol y Boca, entre otros, llegó al club la temporada pasada y es desde ese entonces el gran referente del plantel. En lo que va de la temporada promedia una valoración de 17.4, la más alta del equipo. También lidera en rebotes con 5.7 y se encuentra cuarto en puntos con 11.6 unidades por encuentro, detrás de Jure, Kelly y Ferreyra.



Estudiantes (Olavarría) - Centro



El “Bataraz” es un frecuente animador de las temporadas de La Liga Argentina desde que ascendió del Torneo Federal en 2014 pero nunca había podido clasificar al Súper 4, por lo que esta será la primera vez que lo dispute. La primera fase de los olavarrienses se desarrolló como en la temporada 18/19, manteniendo la localía invicta y ganando algunos partidos fuera de casa (Ciclista, Gimnasia y Parque Sur).

El bicampeón de la Liga en 2000 y 2001 se cimentó desde la defensa y eso lo llevó a ser el mejor equipo en ese rubro, permitiendo solo 72.2 puntos por partido. En gran parte se debe a que es el tercero con más tapones, con 3.2 por juego (Ignacio Galardo promedia 1.7) y supo aprovechar los errores del rival en su aro capturando 31.2 rebotes defensivos por encuentro.

El gran emblema de este equipo es su capitán, Santiago Arese. A sus 32 años está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera pese al desgarro sufrido en el último juego ante Rocamora. Con 10 puntos, 5.8 rebotes y 5.1 asistencias por juego, más una valoración media de 17.4 con la que lidera a su equipo, será vital en las aspiraciones del elenco de Olavarría.



El otro referente del equipo es el base Jeremías Sandrini, quien estará fuera de las canchas al menos por dos meses debido a una fractura en el dedo anular de su mano izquierda. En los 12 partidos disputados promedió 12.9 puntos (50% en triples) y 4.2 asistencias y sin dudas se notará su ausencia en el campo de juego durante la temporada regular.

Esta es la segunda temporada consecutiva de Gustavo Fernández al mando del equipo y la tercera en su carrera, la 2016/17 había sido la primera y alcanzó la final en la última edición que el torneo se llamó TNA.



Deportivo Viedma (Viedma) - Sur



El equipo de Río Negro es uno de los más regulares en las últimas temporadas de la Liga Argentina. Eso queda claro cuando se revisa la breve historia de este cuadrangular y se encuentra con que Viedma siempre dijo presente. En la primera fase fue el claro dominador: arrancó con cinco victorias al hilo, cayó por solo dos puntos en su visita a Quilmes y luego de eso enlazó otros cuatro juegos sin conocer la derrota antes de cerrar la etapa con dos caídas pero con la clasificación ya confirmada.

A la hora de analizar las estadísticas por equipo, los viedmenses no destacan en una en particular, sino que tienen sus actuaciones bastante bien repartidas integrando los primeros puestos en varias de ellas. Por ejemplo, son el cuarto mejor ataque con 85.8 de promedio, el segundo al que más faltas le hacen con 23.8 y los que más libres convierten por juego, con 17.8.

En el plantel el punto más alto es el estadounidense Kenneth Jones. El ala pívot de 35 años lidera al equipo en puntos (15), rebotes (6.2) y minutos (28.7) por partido. Sin embargo fue el otro interno, Lucas González, quien cerró de mejor manera la primera fase. Pese a no haber jugado los últimos dos juegos por molestias físicas, en los cuatro anteriores (todas victorias de su equipo) promedió 15.5 puntos con 70.75% de campo, 6.75 rebotes y una media de valoración de 21.25, liderando al equipo en ese aspecto.

Guillermo Bogliacino volvió al equipo para dirigir su segunda etapa en el club luego de haberlo hecho entre 2010 y 2013, cuando alcanzó la racha de 23 victorias consecutivas como local, la máxima histórica del club.



Oberá Tenis Club (Oberá) - Noreste



El elenco misionero fue el último en clasificar a la próxima edición del Súper 4 y no fue fácil lograrlo. Para hacerlo debía ganar su partido y esperar una victoria de Deportivo Norte ante Unión. Y sucedió. Quedaron los tres equipos con récord de 8-4 pero, a la hora de desempatar, en la “mini tabla” que se hace con los partidos entre los tres, el vencedor era Oberá (3-1, Unión quedaba 2-2 y Deportivo Norte 1-3).

Increíblemente Oberá cambió de entrenador hace pocas semanas. Fue el 19 de noviembre cuando comunicaron la salida de Alejandro Kuperman tras dos años al mando del equipo y, al día siguiente, se confirmó la llegada de Leandro Hiriart. Bajo el mando de Kuperman el equipo no rendía mal y tenía un récord de 3-4 (las cuatro derrotas habían sido fuera de casa). Sin embargo, con la llegada de Hiriart lograron enlazar cinco victorias al hilo (dos como visitantes) y clasificaron al Súper 4.

Sin lugar a dudas Rodrigo Sánchez es el mejor jugador de este plantel. El rosarino hace varias temporadas viene siendo el mejor de la liga en su posición (alero) y en el poco tiempo que lleva en Misiones volvió a subir la vara. Es el máximo goleador de la primera fase con 234 puntos (empata con Franco Pennacchiotti, de Villa Mitre) y promedia 19.5 por juego.

En cantidad de dobles convertidos también es el líder, anotó 85, un promedio de 7.1 por encuentro. A la hora de los rebotes también se anota entre los nombres top de la liga con 3 ofensivos por juego, lo que lo ubica séptimo en la tabla. Y para finalizar este breve repaso del rendimiento del rosarino no se puede evitar mencionar que es a uno de los que más faltas le cometieron: 65, 5.4 promedió cada partido”.