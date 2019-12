“Queda el sabor amargo de no jugar bien aunque seguimos invictos”

El pasado domingo Estudiantes comenzó con el pie derecho su periplo en la Conferencia Sur de La Liga Argentina al derrotar 80 a 74 a Ciclista Juninense. Más allá de las ausencias, el “bataraz” ha logrado sumar una nueva conquista a base de mucho esfuerzo.

Ignacio Galardo, Matías Sesto y Gustavo Fernández dialogaron con la prensa una vez finalizado el reñido cotejo.

El mejor jugador de la noche del domingo fue Ignacio Galardo que al finalizar el juego dejó algunas frases: “Fue un partido duro, en la primera parte tuvimos un nivel de efectividad muy malo y si bien luego lo revertimos, en el cierre del partido tuvimos errores y apareció Tamburini con sus triples para llegar apretados a los segundo finales”.

Las ausencias han obligado al plantel Bataraz a cambiar roles o asumir nuevos roles en pos de seguir dando pelea: “Nos faltan tres piezas, pero todos tenemos roles importantes dentro del equipo; los chicos se van a tener que acostumbrar a tener presencia dentro de la cancha y nosotros a dar un poquito más de lo que venimos dando para reemplazar a los lesionados y seguir adelante. Las tres bajas son muy sensibles para nosotros, sabemos que de a poco los vamos a ir sumando y serán más que bienvenidos”.

Por último, el pivot formado en la cantera “albinegra” fue claro a la hora de graficar lo que significa jugar el Súper4: “Este torneo tiene dos objetivos: el primero jugar el Súper4, que lo logramos, y el segundo es el ascenso, que es lo que todos ansiamos, pero para eso todavía hay que esperar”.

“Costó el primer tiempo; recién en el segundo tiempo cambiamos la energía y la mentalidad, porque salimos con más convicción y cumplimos con lo que venimos entrenando” agregó en sintonía Matías Sesto.

El olavarriense ex Gimnasia y Esgrima sostuvo que “queda el sabor amargo de que no jugamos bien aunque seguimos invictos, pero es un trajín de cosas: que el año está terminando, las lesiones que tenemos en el plantel, pero los que estemos en cancha estamos para jugar”.

Por último, una de las últimas fichas confirmadas en el plantel “bataraz” sentenció: “Tenemos que mentalizarnos en terminar invictos, que se recuperen los lesionados porque son importantes para nosotros y arrancar el 2020 con una linda experiencia como es la que vamos a tener de jugar el Súper4”.

Gustavo Fernández comenzó su análisis del juego desde las ausencias con las que cuenta “No nos podemos hacer las víctimas, pero estar sin Santiago -Arese- y Jeremías -Sandrini-, que son quienes me organizan el juego no es nada lindo; me parece que nos fortalece en otros aspectos, aunque hay momentos que cometemos errores infantiles, pero es parte del proceso de algunos jugadores, pero nos vamos contentos por haber superado al rival”.

El dato del partido fue que durante el tercer cuarto, el entrenador no realizó variantes y al ser consultado por sí había encontrado el equipo, el DT respondió: “Sentía que teníamos un partido muy complicado, no encontrábamos una estabilidad y cuando vi que los jugadores empezaban a dominar el juego no lo toqué. Sacrifique minutos de Matías -Sesto- y Johu -Castillo- porque una vez que encontré la manera de dominar, no quería dejar de ser dominador”.

Luego fue muy elogioso con Juan Ramayo, juvenil que supo aprovechar la oportunidad de sumar minutos: “Lo hizo excelente, cuando él ingresó levantó la defensa, levantó el juego de concepto, hubo más pases, estuvo muy bien y es lo que yo busco de cada uno, que aprovechen los minutos porque nadie les va a regalar nada”.