Se podrá usar el “Todes” en dos facultades de Tandil

Las Facultades de Arte y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro -misma Casa de Estudios de la que dependen las facultades locales de Ingeniería, Ciencias Sociales y Medicina- permitirá el uso del lenguaje inclusive en trabajos prácticos, parciales y finales.

La aprobación se dio luego de una discusión de Consejo Académico, convirtiéndose en las pioneras de la Universidad que tiene su cabecera en la ciudad serrana. Vale destacar que en la provincia de Buenos Aires también tienen habilitado su uso las universidades nacionales de Avellaneda, General Sarmiento y Mar del Plata.

Según se refirió de la página oficial de la Unicén, la Facultad de Arte avanzó con la sanción de un proyecto que aprueba "su uso en todos los trabajos prácticos, parciales y trabajos finales de las carreras de grado y posgrado de la Unidad Académica, e incentiva un trabajo de difusión y sensibilización sobre la temática en la misma".

En el caso de Ciencias Humanas, por su parte, se manifestó "la responsabilidad de involucrarse para construir una comunicación democrática, inclusiva y no sexista en todos sus ámbitos de desarrollo. La lengua evoluciona y toma un posicionamiento político, que se torna flexible, y se necesitan herramientas para poder entender a las personas, es por eso que se hace necesario habilitar el uso de otras formas de lenguas vivas. Así, es que se propone el libre uso de un lenguaje que sea incluyente, No sexista y No discriminatorio".