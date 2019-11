Sadop se manifestó en contra de las subas en colegios privados

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se manifestó este lunes en contra de la suba de las cuotas en los colegios privados subvencionados por el Estado, en el orden del 18%. El motivo, según se manifestaron, es porque no hubo mejoras salariales.

Es que la resolución que justamente dictamina la suba en las cuotas escolares, está dada, según expresa el documento oficial, "en función de los incrementos salariales otorgados" siendo noviembre el primer mes donde regirá la suba.

Rodrigo Miguel, el secretario gremial de Sadop en la Provincia, dijo a medios provinciales que “no estamos de acuerdo, no se nos hace partícipes y no se nos consulta. No hay ninguna relación con los aumentos salariales".

En este sentido, dijo que es un camino complejo para las familias acceder al listado de cuotas que deben pagar teniendo en cuenta la subvención de cada establecimiento educativo, y pidió “la intervención del Estado para controlar la aplicación", señaló.

Los aumentos de las cuotas están atados a los niveles educativos y al porcentaje de subsidios que reciben los establecimientos. Así, para aquellos colegios que reciben un aporte estatal de 100%, los incrementos serán de $ 223, para el nivel inicial; $ 246, en secundarios comunes; $ 284, en secundarias técnicas y agrarias, y de $ 321 en el nivel superior.

En tanto, los que menos subsidio reciben (un 40%) tendrán aumentos superiores: $ 853, en primarias; $ 1.148, en secundaria común; 1.268, en secundarias técnicas y agrarias, y 1.082, para el último nivel.

"Para nosotros sigue siendo preocupante que mientras el Estado autoriza aumentos, no interviene sobre la cantidad de despidos que se siguen realizando en la provincia de Buenos Aires", y denuncio que en lo que va del año la cifra de despidos alcanzó a los 600 docentes.