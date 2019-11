La primera Final del Torneo Clausura fue para Pueblo Nuevo

Racing recibió a Pueblo Nuevo en el primer partido de la definición del Torneo Clausura y fue triunfo para la visita en un gimnasio que contó con buen marco de público.

El “lobo” verde se impuso este lunes por 102 a 83 a Racing y se aventajó en la definición del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Agustín Bianchi se repusieron de un primer cuarto muy malo y desde el segundo parcial mostraron su supremacía contando con un gran nivel de Leandro Mateo que fue imparable para los “chairas”.

Había empezado mejor el equipo local que encendido desde la línea de 6,75 metros y con buenos aportes de Negrete sacaba una gran ventaja en los 10 minutos iniciales. Ventaja que no pudo mantener en el segundo parcial, no logró convertir y no pudo en defensa ante las apariciones de los hermanos Mateo y Santana que dieron vuelta el resultado en un par de apariciones.

Tras el descanso largo, nada cambió y a pesar de que los guiados por Orlando esbozaron una reacción de la mano de D´Alessio, aparecieron los triples en la visita -6 en el parcial- para devolver la diferencia y aumentarla cada vez hasta hacerla irremontable aún con mucho tiempo por jugar.

Casi una treintena de puntos había logrado a pocos segundos de iniciado el último cuarto y ya no hubo nada por hacer, los DT apostaron a rotar a sus jugadores y con un minuto por jugar el “albiverde” llegó a los tres dígitos en el primer partido de la Final.

Racing defendió mal, extrañó su tiro externo y no tuvo peso en la pintura para hacerle fuerza a un rival que a pesar de depender en demasía de su quinteto, está a un partido de consagrarse como el mejor equipo de la Asociación de Básquet de Olavarría.

El miércoles, en el Juan Manolio y desde las 21:30 se jugará el segundo duelo y de ganar el “lobo” será el mejor equipo del 2019.

Síntesis Racing – Pueblo Nuevo:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A., Domínguez, M. y Maiola, E.

Racing (83): Negrete (14), Nolasco (9), Weisbeck (13), Yaben (9), Raggi (9) -FI- Barroso (4), Leuful (0), Vázquez (0), Nieto (9), D´Alessio (13), Mondini (3). DT- Matías Orlando.

Pueblo Nuevo (102): Silveyra (4), Oroquieta (13), Mateo, J. (20), Herrero (11), Mateo, L. (28) -FI- Coppero (3), Santana (19), Lerchundi (0), Frachia (0), Poblete (0), Alonso (2), Fornes (2). DT- Agustín Bianchi

Parciales: 29 – 15; 41 – 45; 56 – 77; 83 – 102.