La semana política: Entre las esperas, las novedades y las sorpresas

Con el resultado consumado, las reconfiguraciones dependerán mucho de decisiones importantes. La reunión Galli-Aguilera que no fue: se habla de “desplante” del concejal al jefe comunal. Equipo que gana (casi) no se toca: el Intendente evalúa los reemplazos de los funcionarios que irán al Ejecutivo y “no más”. Eseverri, su amistad con Katopodis y el futuro: ¿integrará el equipo de Nación?

Alexis Grierson

@alexisdechillar

“Ahora tenemos que esperar” se escuchó durante la semana. Es que el orden suele ser –siempre- de arriba hacia abajo. Y el orden aún no está establecido. Mientras Alberto Fernández define las últimas piezas de su gabinete, Axel Kicillof hace lo propio, la espera arroja pequeñas novedades que reconfiguren el mapa político local.

“Equipo que gana…” se escuchó por los pasillos del Palacio Municipal durante esta semana. De todos modos, es un equipo que obligadamente se modificará: habrá que buscar reemplazantes para Martín Endere, Guillermina Amespil, Guillermo Lascano, Maite Salerno en el Consejo Escolar y Matías Gamondi. Pero en nombres rutilantes, por ahora, no hay ninguna versión e incluso no habría cambios.

Quedará conocer qué sucederá con Ernesto Cladera, de quien la decisión de continuar o no depende solo de él. Si bien desde el entorno no sabían con precisión qué pasará en el corto plazo, no hay ningún inconveniente si continúa e incluso hay satisfacción por el trabajo realizado hasta hoy.

El “equipo que gana no se toca” también aplicará para el Concejo Deliberante: salvo algún inconveniente de último momento, Bruno Cenizo será el presidente por dos años más. A su lado, todo parece indicar que tampoco habrá grandes sorpresas, con el radical Leandro Lanceta como secretario. Aunque sí, con una novedad que no se debe dejar pasar, y es que el dirigente ahora pertenece a Juntos por el Cambio representando al sector de Martín Lousteau.

“Fue más importante de lo que pareció” señalaron desde el entorno, dando cuenta de la unidad de Juntos por el Cambio en Olavarría y la suma, ahora, del sector de Lousteau. ¿Y si el oficialismo radical también decide arrimar tras el desencuentro del cierre de listas? “No se ve con malos ojos” dijeron de los dos costados. Obvio, cada uno con prioridades distintas, pero con el objetivo de acercarse. ¿Eso implicará el regreso de Martín Lastape? La reconciliación con Celeste Arouxet fue un buen síntoma.

El desplante

Tras algunas charlas informales por teléfono, con un contacto más informal y algún que otro encuentro anterior entre asesores o cercanos, el Intendente Galli y el concejal (y candidato del Frente de Todos) Federico Aguilera iban a tener un encuentro el martes pasado, por la mañana.

En una interesante señal de acercamiento de la política para encarar el futuro –sobre todo porque Galli se volvió “opositor” de la Provincia y Nación- sería una foto y un encuentro de cara a la Olavarría que viene, mucho más con el diálogo del principal opositor local tras las elecciones (al menos en el resultado electoral).

Sin embargo, la ausencia de Aguilera fue tomada como un “desplante” por parte del Ejecutivo dado que tras un cierto tiempo de demora (cerca de una hora), el concejal se excusó de asistir dado un “imprevisto”. La situación generó enojos en el Municipio y se dio a entender (aunque no se afirmó de forma contundente) que no se repetirá la posibilidad de diálogo en caso de volver a pedirlo.

En el HCD el Frente de Todos, en voz de Aguilera, mantiene el silencio en torno a su participación en los debates, algo que pasó antes y después del 27 de octubre. Probablemente, esa voz se volverá a activar en dos propuestas importantes, las más rutilantes de fin de año: el pedido de suba de tasas de un 53% promedio, y el Presupuesto 2020.

La reconstrucción

“Después de la tormenta…” y el dicho completa con otra parte. El eseverrismo sufrió un durísimo revés electoral, quizás de los más importantes de su historia, y quedó desdibujado, con tan solo una concejal en el cuerpo deliberativo y en un plano de plena reconstrucción.

Como siempre hay un pero…la reconstrucción puede arrancar por arriba. Como dijimos al principio, todos están “a la espera” de las novedades nacionales en torno al armado de gabinete, y consecuentemente de lo que suceda a nivel provincial con los funcionarios que elija Axel Kicillof. Bien, esto puede tener implicancia por varios factores, pero que tiene en la danza de nombres –como mínimo en rumores- a José Eseverri.

¿Qué tiene que ver Eseverri con el armado del gabinete nacional? Bien, una amistad en particular. La que mantiene con Gabriel Katopodis, intendente de San Martín. Con Eseverri y Joaquín De la Torre formaron la triada de intendentes clave que acompañó a Sergio Massa en la creación –y victoria- del Frente Renovador en 2013.

Los tres siguieron caminos totalmente opuestos: Katopodis regresó al Frente para la Victoria en 2015 –junto con Eseverri- y no se movió más de ahí, hoy integrando el Frente de Todos. De la Torre, en tanto, cerró filas con Cambiemos e incluso es el Secretario de Gobierno de la Provincia. Lo de Eseverri, en tanto, es historia conocida: vuelta al massismo en 2017, y cerró filas en Consenso Federal para estas elecciones.

Sin embargo, la amistad perduró más allá de los vaivenes de la coyuntura. Y un posible arribo de Katopodis como Ministro de Obras Públicas de la Nación abre las puertas a que Eseverri no sólo llegue al equipo de trabajo del intendente de San Martín, sino que además tenga un lugar dentro del Frente de Todos.

En la semana todos lo daban por hecho: “si Kato va a Obras Públicas, José formará parte de su equipo” se escuchó sin ningún filtro. Sin embargo, desde el eseverrismo prefirieron mantener la extrema prudencia y señalar que “se dice mucho” pero que en la realidad “por ahora no hay nada, solo charlas, más vinculadas a la amistad que otra cosa”. De todos modos, cuando el río suena…

Y si de dichos hablamos, bien vale completar el que inició el tema: después de la tormenta, siempre sale el sol.

No es una espera de sentarse en una silla mientras se mira el techo. Es una espera activa, de reconfiguración y reconstrucción. El resultado se verá después del 10 de diciembre.