“Sí podemos seguir puliendo la química de juego vamos a seguir creciendo”

Estudiantes venció a Tomás de Rocamora en el Maxigimnasio, estiró su invicto en condición de local, sigue líder de la Conferencia Centro Sur y tras la conquista los protagonistas hablaron con la prensa.



Patricio Rodríguez y Agustín Brocal dieron sus puntos de vista tras un nuevo triunfo en la competencia de la segunda categoría del básquet nacional.



“Fue un partido raro, son cosas que pasan… quizás no fuimos suficientemente duros cuando teníamos que serlo, pero supimos reaccionar y cerrarlo mejor” comenzó diciendo Patricio Rodríguez, quien apareció en el quinteto inicial por primera vez en la temporada. Luego agregó: “Tuvimos muchas pérdidas inocentes, son cosas que ellos salen a buscar y no supimos estar atentos a esas cosas; no nos puede pasar, más de local, hay que aprender y no volver a hacerlas”.



En lo que va de la temporada, Estudiantes ha repartido el goleo y no hay ningún jugador que sobresalga del resto, al respecto “Pato” opinó: “Es la filosofía de juego de Gustavo -Fernández-, somos un equipo dinámico que se pasa el balón y siempre aparece alguien, así es mucho más fácil porque no hay dependencia de alguien. Mientras el equipo siga su flujo y podamos seguir puliendo esta química de juego vamos a seguir creciendo, ojala que nos vaya bien”.



Los próximos compromisos para el “bataraz” son de visitante y Rodríguez considera que “hay que salir a jugar de la misma manera que lo hacemos hasta ahora: duro, tratando de imponer nuestro ritmo de juego, y luego ver qué pasa”.



En sintonía con su compañero, Agustín Brocal opinó: “Sacamos una buena diferencia jugando bien, después nos relajamos un poco y con errores nuestros y aciertos de ellos se nos vinieron, pero lo supimos cerrar bien”.



Para “Toti” que Rocamora pudiera limar la diferencia que llegó a ser de 15 unidades instantes posterior al comienzo del último cuarto se dio “porque tuvimos muchas pérdidas, desconcentraciones y creo nos tomaron muchos rebotes ofensivos; son esos déficits que vamos a tener trabajar en la semana. Lo importante era ganar, mantener la localia, seguir siendo fuertes acá y salir con aire a buscar partidos de visitantes”.



A la espera de tres partidos en Entre Ríos, tierra donde en las últimas temporadas le ha costado cosechar algún triunfo, el chaqueño afirmó: “Es una gira que siempre fue dura, se vio que Rocamora no será nada fácil; Central Entrerriano levantó la vara y Parque Sur, que recuperó a dos jugadores titulares, va a ser difícil; pero vamos a trabajar e ir partido a partido y si se puede traer algo de haya bienvenido sea”.