Llega la gran Fiesta de Olavarría: artistas locales, gastronomía, artesanías y Los Palmeras

Falta poco menos de una semana para una nueva edición de la Fiesta de Olavarría, tradicional evento de nuestra ciudad que se desarrolla para festejar cada aniversario. En el marco de una conferencia de prensa brindaron detalles de evento que se realizará el domingo desde las 14 horas en el Parque Eseverri.

El intendente Ezequiel Galli fue el primero en tomar la palabra e hizo referencia al día elegido, el domingo y no el lunes que es el día del aniversario Nº 152. “Fue porque hay sectores que no tenían el feriado (sólo administración pública) y hemos priorizado para que no quede nadie afuera de los festejos”.

“Es una linda manera de cerrar el año” valoró Galli al tiempo que destacó la gran cantidad de artistas locales y la presencia de Los Palmeras. “Se trabaja mucho para que sea un gran evento”.

Por su parte, Agustina Marino, Subsecretaria de Cultural, detalló que bandas locales harán la apertura de escenario, seguidamente se desarrollará una propuesta infantil y ya se irá centrando más en el público juvenil: con propuestas de hip hop y trap de la mano de Sony. “Es un privilegio que él esté” al igual que Cream Djs.

La fiesta está pensada para pasar todo el día: inflables, emprendedores, artesanos/as, patio de comidas. “La idea es que sea un día familiar y de disfrute”, destacó Marino.

La actuación de Los Palmeras se prevé que sea promediando las 21 horas

Finalmente Karina Ostertag destacó el aumento de número de artesanos, el año pasado fueron 65 y en la oportunidad llegarán a 100. “Priorizamos que estén bandas y artísticas que nunca estuvieron”.

Cortes de calle:

Si bien todo el armado del evento comienza el día sábado, la interrupción del tránsito se iniciará el domingo.

Alcance del feriado del lunes:

“Será feriado para municipales, banco Provincia y organismos del Estado. Ya hemos distribuido el Decreto para quienes quieran adherirse, no es un día para suspender las clases pero depende de las autoridades educativas”.