“Quiero encontrar a los dos médicos ángeles que nos salvaron”

“Si no fuera por ellos no nos veían”. Se trata de Guillermina Gregorini, quien habló con Infoeme pero no solamente sobre el violento accidente que sufrieron hace una semana, sino la búsqueda que viene realizando desde hace ya varias horas para poder encontrar a las personas que salvaron su vida y también las de su pequeño hijo y su pareja, quien actualmente permanece internado en una clínica privada local.

Fue el pasado lunes 11 del corriente mes cuando circulaban a bordo de un Fiat Palio con dirección hacia nuestra ciudad, provenientes de Mar del Plata. Todo tuvo como escenario un tramo de la ruta 74, en el partido de Ayacucho, donde el vehículo se despistó y culminó completamente volcado sobre una alcantarilla, a varios metros de la carretera.

“Es super peligrosa, no es un detalle menor”, añadió Guillermina a medida que daba cuenta que el sitio donde ocurrió el siniestro vial no cuenta con banquinas pero sí con altos pastizales. Su pareja, José Luis Chinela, se encuentra internado en Cemeda debido a que, entre otras lesiones, sufrió “una conmoción cerebral”. “Evoluciona muy bien”, añadió poco después y expresó que “si Dios quiere en días le dan el alta”. Su hijo, Felipe de 8 meses, “tuvo el alta desde el minuto cero” señaló.

“A mí me despierta el rostro de una chica joven sosteniendo a mi hijo, diciendo que todo está bien”, continuó Guillermina el diálogo con Infoeme, iniciando la referencia a las personas que ahora busca para poder “agradecerles infinitamente” de haberlos rescatado. “Nos sacaron del auto. Gracias a ellos salimos del auto. Llamaron a la ambulancia y bomberos. Necesito encontrarlos para agradecer infinitamente su ayuda. Recuerdo la voz y un rostro nublado de una mujer joven. Me dijo que era pediatra. Ella sostenía a mi bebé de 8 meses en brazos mostrándome que estaba bien. Desde ya infinitas gracias. Sí me ayudan a llegar a ellos lo agradeceré”, publicó tanto en su página personal de Facebook como en los “muros” de grupos tanto de Olavarría como de Ayacucho. Los gestos de ayuda no demoraron demasiado y las réplicas se cuentan por miles y miles.

“Veníamos de pasar el fin de semana en Mar del Plata, el día 11 volvimos y fuimos a Sierra de los Padres, pasamos por la Virgen de los Pañuelos. Para nosotros fue quien nos guió, acompañó y sostuvo, vamos a tener que ir a agradecerle”, concluyó. Tanto en las redes sociales como en WhatsApp hoy luce precisamente la foto que su pareja y su hijo se sacaron en ese lugar.

Necesito encontrar a esos médicos

Por último, además de reiterar el pedido de colaboración a la gente para que pueda encontrar a quienes los ayudaron, no quiso dejar pasar la ocasión para agradecer a todo el personal médico de la clínica privada local donde está internada su pareja, al igual que los del centro médico de Ayacucho, con especial énfasis a las enfermeras del área de maternidad que cuidaron de Felipe mientras ella y José Luis se hallaban en terapia intensiva.