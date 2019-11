Dos madres denuncian que un colegio no quiso aceptar a sus hijos como alumnos

La denuncia, contra un colegio céntrico, la realizaron dos madres ante la Jefatura Regional de Educación de Nivel Inicial. La acusación responde al “incumplimiento del artículo 130 del reglamento general de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires”, que manifiesta la prioridad de ingreso a la institución en caso que haya un proyecto de articulación entre instituciones. Las madres manifiestan que no se respetó ese acuerdo y cinco niños y niñas que se anotaron no ingresaron.

Dos madres de chicos que asisten al jardín Niño Feliz presentaron una denuncia ante la Jefatura Regional de Educación de Nivel Inicial contra un colegio céntrico, aseguran que se incumplió un proyecto de articulación entre el jardín y el colegio, que manifiesta que las vacantes y turnos del colegio serán dadas en caso que exista articulación pedagógica.

Una de las madres manifestó a Infoeme que “los directivos del colegio Cáneva fueron al jardín donde tuvimos una reunión, posteriormente se inscribieron cinco niños y niñas y una vez cumplida la fecha nos comunicaron que no entró ninguno de ellos”. Además destacó que “sí entraron chicos y chicas de otros cuatro jardines que no tienen articulación con Cáneva”.

Las madres se asesoraron legalmente e indicaron que “el colegio está incumpliendo el artículo 130 del 'Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires', que expresa que tienen prioridad los nenes que concurren a una institución con la que articulan".

“El proyecto de articulación que tiene el jardín está firmado por directivos de ambas instituciones que se comprometen a esto, a desarrollar tareas en conjunto y además darle prioridad a los nenes” señaló una de las denunciantes.

“Fue una designación a dedo”

Las madres se dirigieron hasta el colegio céntrico en busca de respuestas y según contaron a Infoeme dialogaron con la directora, al respecto indicaron que “hablamos con la directora para ver cómo se realizó la designación de los nenes y no te lo dicen” a su vez recordó que “no designaron de acuerdo a la articulación que es obligación, ni tampoco por orden de llegada, ni el radio donde viven, ni por sorteo” y sostuvo que “fue una designación a dedo completamente”.

A nosotras nos dijeron que la designación de los nenes la hacían los dueños del colegio que es el obispado de azul y los motivos no los podía decir contó.

Sobre la denuncia manifestaron que “sería elevada a La Plata y las inspectoras tanto de nivel inicial como primario nos dijeron que elaboraron un informe para enviar a La Plata ya que también estuvieron reunidas en Cáneva sin respuestas sobre el tema”.

Finalmente, las madres aclararon que “ya no queremos el banco no vamos a mandar a nuestros hijos a una institución que incumple con las normas. Lo que hacemos no es por el banco ya está, el banco que le correspondía a mi hija se lo dieron a otro nene lo que buscamos es que haya alguna sanción porque no cumple un reglamento”.