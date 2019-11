“Lo agarré con una derecha en el mentón y fue letal”

Gonzalo Andreasen y Roberto Mato dialogaron con la prensa tras el exitoso festival realizado en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en la noche del viernes.



Alrededor de 450 personas disfrutaron de la velada donde en los dos combates profesionales hubo victoria olavarriense y tras bajar del ring, ambos, dieron su opinión.



“La Pantera” Andreasen venció por knock-out a Daniel Coronel en el segundo asalto y tras su triunfo sostuvo: “Esperaba una pelea larga, pero pudimos hacerle daño con los golpes y en el segundo -round- lo agarré con una derecha en punta bien fuerte en el mentón y eso es letal para un boxeador, estuve bien poniendo esa mano y logré derribarlo”.



“A pesar de que me pegó un cross lo corregí rápido y este triunfo es un buen impulso para ir por mucho más” dijo el también organizador del Festival de boxeo que se contentó por los triunfos en el ámbito profesional “pero me voy un poco triste por los amateurs que sólo sumamos un triunfo con Stremel pero hay que seguir trabajando”.



Tras afirmar que “cerramos un duelo personal que teníamos con Coronel y ahora hay que pensar en el futuro”, Andreasen sentenció: “La expectativa del Festival estuvo cubierta y estamos contentos por haberlo organizado”.



Por otro lado, “El Fabuloso” Mato afirmó: “Fue una linda pelea y quiero seguir en búsqueda de lo que prometí -NdR: en febrero pasado prometió intentar llegar a pelear por algún título- y que se hagan peleas en Olavarría me sirve”.



“Me animé a partir del tercer round, no me quería confiar porque me confío me como una mano y me voltea, por eso fue muy estudiosa la pelea” dijo el púgil profesional que agregó luego: “Trate de dejar todo, lo quería sacar por knock-out pero no se me dio”.



Por último se mostró conforme con el triunfo logrado en fallo unánime porque “me favorece dentro del ranking de la categoría, estoy décimo y quiero ir por más”.