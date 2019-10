Debate en Ingeniería: la "poca repercusión" y el análisis político

Tras el debate de candidatos desarrollado en la Facultad de Ingeniería, el comunicador social y asesor político Claudio Antista (partícipe de varias campañas políticas, desde García Blanco, pasando por Helios Eseverri hasta Gonzalo Bagú) realizó un balance sobre el evento pero además, dejó en claro que no tuvo alto impacto en la repercusión de los olavarrienses y vaticinó la campaña que se viene de cara al 27 de octubre.

En primera instancia, valoró la acción institucional: “Estuvo bien hecho, la acción de la Facultad de Ingeniería como modo de celebrar su 50° aniversario con un acto público de inserción en la sociedad ampliando la voluntad democrática, me parece muy interesante y valioso” y también rescató como positivo “el formato, con un par de detalles a corregir pero siendo una Facultad estuvo bien. Eso me parece positivo”.

Sin embargo, la llegada a los olavarrienses “se empieza a desvanecer un poco, no sé si es porque no genera interés en la comunidad, o no genera interés en sí”. Detalló que “hay que comerse dos horas mirando un debate que no es un debate, es una exposición. Pero una sociedad tan politizada cuando tiene la oportunidad de ver diferentes alternativas no lo hace”.

De hecho, en su análisis, analizó cifras: “Hasta la tarde de hoy la página de la Facultad no tiene más de 900 visitas en 24 horas. Multiplicando 1,5 serán 1500 personas, 1800. Menos personas de las que estamos involucrados en la política en la ciudad, entre militantes, periodistas, comunicadores, asesores, encuestadores, etc, etc”.

Sumó además a esta teoría que “los candidatos no pusieron mucho en sus redes tampoco, salvo alguna publicación o diferentes flyers que compartieron por redes como Whatsapp o demás. No hubo grandes repercusiones”. Sí se trabajó, cabe señalar, desde la militancia e incluso los militantes fueron los que más interactuaron en redes sociales.

“El debate no le cambia el voto a nadie ni nada por el estilo, al contrario, afirma al que está convencido, y a lo sumo podrá interesar a alguien. Sí es una expresión de ampliación de democracia, más en una universidad pública. Y queda un registro de lo que se propone”.

Si bien el debate no es un escollo, los candidatos, según Antista “lo prepararon bien, dieron el examen, todos lo aprobaron y ya está. La campaña es más cuerpo a cuerpo, más de consigna, más de imagen”.

“Para mí el debate es para los que nos gusta mirar temas políticos, es una cuestión más institucional pero ni suma ni resta. En todo caso te afirma o te permite ver que en un altísimo porcentaje hay un acuerdo general sobre lo que se puede hacer en una ciudad de estas características, más allá de alguna chicana todos hablan de cosas similares”, agregó.

Justamente, como “curiosidad” para el comunicador “se vieron más los acuerdos y similitudes que diferencias. Más allá de sus ideas más fuertes, todo se sostiene en obra pública, gas, agua corriente, planta urbana, cloacas, mejoramiento de localidades. Sobre eso plantean diferencias”.

En este sentido, puso como ejemplo “que Aguilera plantea la red cloacal norte, un proyecto interesante porque mira la ciudad para ese lado, cuando arquitectónicamente pareciera que crece para el lado de Loma Negra. Quizás están mirando zonas más populares. El Intendente Galli se sostiene, como corresponde, con sus cuatro años de gestión, y con la idea de seguir avanzando en ese camino de obra pública de servicios”.

En el caso de Eseverri “tiene un planteamiento de la cuestión urbana de cómo crecer, ofrecer servicios y con dos ideas interesantes. Una es convertir los Territoriales en Centros Comunitarios, ampliar la red de servicios que irradia un Territorial” pero además “es el único que se plantó en el desarrollo del conocimiento, a largo plazo, intangible, pero desde mi punto de vista muy importante. No tanto coyuntural. Tanto Aguilera, Almeida y el Intendente se plantean el trabajo en lo inmediato. Pero también hay que tener una mirada hacia adelante”.

“Todas estas ideas que te acabo de describir, podrían convivir todas”.

Y, con el debate como capítulo cerrado a tan sólo 24 horas de su realización “ahora viene el Presidente el sábado a Olavarría, bueno, Ezequiel está haciendo una campaña absolutamente local y tiene razón en hacerla así, él ganó las PASO cuando en Provincia y Nación se perdió por mucho. Ahora tiene que salir a bancar al Presidente, no puede negarse obviamente, así que va a tener que hacer ruido con eso”. Anticipó, de hecho, que “le va a ir bastante bien porque su propio partido va a juntar a la gente. Es sábado a la tarde, es más fácil que la gente vaya y además tiene un caudal de votos importantes que lo van a acompañar para reafirmar esto”.

“José lo mismo, pero Lavagna viene para que José le sume votos a él. Es al revés. José sacó 20 puntos y Lavagna 8, así que imagínate que tiene 12 puntos para donarle, pero bueno, no se los va a donar pero está bien la intención, estamos en campaña y eso vale” agregó sobre otro de los candidatos.

Con respecto a Aguilera, “también está juntando los pocos votos que le faltan para ganar las elecciones, que está a tres segundos de hacerlo, pero también está a tres segundos de perder”. A diferencia de otros candidatos, “a él si le sirve una supuesta visita de Alberto Fernández, le sirve la visita de Kicillof, porque el sí puede quedar enganchado a la elección provincial y nacional. Los otros dos buscan localizarla, porque es su lógica”.

Lo de Yessica Almeida, para el comunicador, “es distinto porque está muy lejos de un concejal. Creo que la Izquierda equivoca la estrategia en abarcar temáticas muy amplificadas. Si ellos se dedicaran a tres o cuatro temas importantes quizá la gente que vota por uno o dos temas –que hay muchísima gente que vota así- podrían acompañarlos para que un concejal se dedique a eso. Y además, enriquecería el Concejo”.

El cuerpo a cuerpo

Es, quizás, la clave a esta altura de la elección. Para Antista, “ese voto no lo conseguís ni a través de un debate, ni a través de una publicidad, pero si a vos llegas y un vecino te da 5 minutos y vos lo podes mirar a los ojos y explicarle tu propuesta, es muy probable que si el vecino tiene onda con el candidato o con alguno de los que integran la lista, ese voto se puede conseguir”.

“Ahí es donde empieza a jugar lo humano, más allá de las ideas porque las diferencias no son abismales en cuanto a las propuestas. La diferencia puede ser abismal en lo ideológico profundo, pueden ser abismales arriba, o sea, Macri o Cristina Fernández que son los dos que atraen o repulsan con altísimo voltaje”.

Teniendo en cuenta el resultado cerrado de las PASO, “tenés que juntar votos, uno a uno. Y fiscalizar con lupa, no por cuestiones de fraude, sino que en una contada rápida se te pasa un voto y un voto es fundamental”.

Sin embargo, y más allá de la larga e interesante charla política, “termina definiendo la elección la gente que no está politizada. Es una paradoja, pero funciona así” cerró Antista.