Bromatología clausuró preventivamente dos comercios

El Municipio informó que desde la Dirección de Bromatología intensificaron los controles de comercialización de productos cárnicos. Tales controles se realizan a diario en todo el Partido y con los resultados se emiten informes quincenales.

El pasado 5 de octubre se realizó la clausura preventiva y precautoria de un autoservicio con carnicería, fiambrería, frutería, verdulería y venta de tabaco, con domicilio en B° Jardín MB N° 23 de la ciudad de Olavarría.

En el mencionado comercio se observó la venta comidas cocidas (empanadas, calzonis y lengua a la vinagreta) rubro para el cual no cuenta con habilitación. Además, detectaron cortes de presunta faena clandestina, observaron cortes cárnicos sin sello de matadero o frigorífico habilitado, y de los cuales no presenta factura o remito, por lo que se retiran de la venta por considerarse no apta para consumo humano.

En tanto, el lunes 7 de octubre Bromatología clausuró de forma preventiva y precautoria un autoservicio, carnicería, frutería, verdulería, venta de prendas para vestir, regalería y venta de tabaco, con domicilio en calle Buchardo N° 5778 de la ciudad de Olavarría.

En el mencionado comercio se comprobó que el personal no exhibía libreta sanitaria. Además, no contaban con indumentaria de trabajo adecuada y observaron falta de higiene en mezcladora (resto de carne). En este caso también detectaron presunta faena clandestina por carne en existencia (113,225 kg). Sin remito ni factura de frigorífico habilitado, la misma no posee sello y/o troquel. Por considerarse de procedencia dudosa se presume no apta para consumo humano.

En el informe de la última quincena de septiembre se dio a conocer que seis comercios fueron infraccionados. Las faltas más frecuentes en estos casos fueron: no contar con habilitación municipal, falta de libreta sanitaria e indumentaria del personal y falta de orden e higiene, con riesgo de posible contaminación cruzada.