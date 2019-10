La autocrítica de Randazzo: en 2017 “el equivocado era yo”

Luego de la reunión con Alberto Fernández y tras recorridas por la Cuarta Sección Electoral, Florencio Randazzo dio importantes definiciones políticas tras el silencio de dos años que lo tuvo como protagonista, tras haber sido candidato en 2017.

En diálogo con un medio de Chivilcoy, dijo, en tono autocrítico, que escuchar la postura que tomó en 2017 “me genera un montón de contradicciones, porque había tomado, de alguna manera, distancia”.

“Siempre milité en el mismo espacio y decidí, después del 2017, cuando no fui acompañado como yo esperaba, dar un paso al costado, entendiendo que el equivocado era yo”, dijo.

Cabe recordar que tras no aceptar una interna y mientras Cristina Fernández de Kirchner fundaba Unidad Ciudanana, Randazzo encabezó el Frente Justicialista Cumplir que no superó el 5% de los votos y quedó muy lejos en los resultados, encabezados por la ex presidenta y Esteban Bullrich.

Ahora Randazzo se mostró contento de estar “aportando un granito de arena para que la Argentina cambie definitivamente”. “Tengo una enorme esperanza”, admitió en la entrevista con el medio de Chivilcoy y que, además de pedir por el voto para la candidata “Coty” Alonso, también lo hagan por “Alberto en Nación” y “Axel (Kicillof) en Provincia”.