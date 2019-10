"Vamos a trabajar para dar vuelta la historia en Tres Arroyos”

Embajadores cayó con Huracán en el inicio del Torneo Interprovincial y tras el pitazo final, los protagonistas dialogaron con la prensa.



Miguel Diorio, Nicolás Rosales y Luciano Romero dieron sus opiniones una vez consumada la derrota del CEO en el inicio del certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol.



“En el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco claras; salimos a jugar el segundo tiempo con una ventaja que no mantuvimos, tuvimos 5 minutos fatídicos y se nos descontroló, nos costaron el partido” comenzó su análisis el entrenador del elenco olavarriense para después agregar: “El primer gol llegó después de una falta que no nos cobró -el árbitro- y enseguida nos hicieron el segundo”.



Con el partido en desventaja y sabiendo la importancia de sumar en condición de local, Embajadores intentó atacar con pocas ideas y sobre ello sostuvo: “Nos quisimos acomodar pero no lo pudimos hacer, el resultado fue medio injusto”.

El ex entrenador de Hinojo sentenció: “En este torneo no hay margen de error y no podes errar, pero quedan 95 minutos allá donde jugaremos de igual a igual”.



En la misma sintonía opinó el capitán del juvenil equipo olavarriense: “Nos dormimos cuando no debíamos, sabemos que no hay margen para el error y dimos ventaja en los dos goles”.



"En el segundo tiempo no salimos de la misma manera y quedó demostrado” justificó el defensor a la par que dijo que “tenemos que corregir cosas pensando en la revancha”.



Por último, Luciano Romero que llegó a Olavarría para reforzar al CEO dio su opinión: “La verdad que nos quedó un sabor amargo, merecíamos más. Lo fuimos a buscar y en dos contras hicieron los goles y lo lamentamos nosotros, pero habíamos hecho un gran partido”.



El volante ex Racing que viene de un largo periodo de inactividad comentó que continúa con el proceso de adaptación pero que “cuando me pidió el `Tero´ que venga no lo dudé y me encontré con un gran grupo”.



“Vamos a trabajar en la semana y vamos a salir a dar vuelta la historia en Tres Arroyos” dijo el jugador que salió reemplazado a los 25 minutos del complemento en la tarde del miércoles.



Fue traspié para el único representante local en la competencia Interprovincial, pero queda por jugar la revancha en el Roberto Bottino desde las 20:30 del próximo miércoles.