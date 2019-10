Infoeme | Política | Paro - 3 de Octubre de 2019 | 19:53

El Rápido: adelantan que el paro el viernes “será total”

Si bien aguardarán el pago de los salarios adeudados “en el cuarto día hábil del mes” estiman que de no mediar solución los trabajadores de El Rápido profundizarán las medidas y no brindarán servicio hasta que no se atiendan las demandas. La paralización de los viajes afecta a toda la Provincia.